Удар по Сумах — це один з елементів загальної стратегії кремля примусити Україну до капітуляції, — військовий експерт

Сьогоднішній удар росіян по місту Суми, де загинуло понад 30 людей, в тому числі діти, постраждали близько сотні містян, серед яких 11 дітей, військовий екперт Костянтин Машовець назвав внутрішнім впливом на Україну. Кремль має намір викликати у свідомості українців відчуття безпорадності та фатальності. Й таким чином примусити Київ піти на завершення війни на умовах путіна

«Про те, що кремль буде вимушений активізувати «внутрішній вплив» на Україну разом із продовженням тиску на фронті, стало зрозуміло ще пару місяців тому, коли почали падати темпи його осінньо-зимового наступу.

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«Підірвати тил», розхитати внутрішній соціально-політичний стан противника, максимально знизити рівень його стійкості та спроможності продовжувати чинити спротив, шляхом впливу на громадську думку суспільства — ось основні «цілі» цієї комбінації.

Найбільш швидкий та достатньо ефективний спосіб для цього — терор далекобійними потужними засобами ураження проти щільнозаселених районів та міст, із великою кількістю жертв.

Чинить це ворог, з метою — залякати, сформувати у свідомості якомога більшої кількості наших громадян відчуття фатальності. Та й банальний острах, у такому випадку, буде не зайвим.

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Сьогоднішній удар по центру міста Суми, у цьому сенсі, очевидно, свідчить про ряд речей…

- Для реалізації такої стратегії, ворог «за ценой не постоит» — використання «штучних» виробів, типу ракет до ОТРК — це наочно свідчить. Тобто, противник готовий використати у цій справі будь-які засоби ураження, які є у його розпорядженні…

- Вибір цілі (об'єктів) для такого роду ударів, пов'язаний із чималою кількістю жертв серед мирного (цивільного) населення, не є випадковим чи помилковим. Це усвідомлена та цілком прийнятна для кремля методологія «впливу на противника». Співвідношення «вартість — результат», за його розумінням, тут цілком прийнятні.

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- «Ефективність впливу» також досягається тим фактом, що Україна у своєму тилу не може прикрити високоефективними засобами ППО буквально все й всіх. Захищаються у першу чергу військові та критично важливі у відношенні функціювання держави об'єкти, противник це знає та усвідомлює, тому й обирає для такого роду «впливу» саме мирні квартали та об'єкти — більше ймовірність нанесення максимально можливої (резонансної) шкоди, а відтак — здійснити майже миттєвий й реальний вплив на свідомість людей.

- Ну й жодної «морально-етичної» дилеми, пов'язаної із очевидною високою ймовірністю значних жертв сред мирного цивільного населення, а ні для самого кремля, а ні для безпосередніх виконавців цієї «методології», явно не існує…

Неділя, центральна частина міста (обласного центру), Вербна неділя (це рівно за тиждень до православної Пасхи) й масований ракетний удар…

Таким чином, можемо констатувати — нанесення потужних ударів саме по більш-менш значним населеним пунктам нашої країни з боку ворога є одним з важливих (з його збоченої точки зору) елементів загальної стратегії примушення України до капітуляції (примусу закінчити війну на умовах кремля).

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Основна мета — сформувати у громадській думці українців «різке несприйняття БУДЬ-ЯКОГО продовження війни». Острах у масовій свідомості, відчуття безпорадності та фатальності — головні «цільові пріоритети» ворога у цьому сенсі…", — пише Машовець.

Нагадаємо, російський журналіст та політолог Олександр Невзоров вважає, що в росіян найсильніше тріумфування викликає «касетний Спас» — коли вони бачать «багато-багато порваних на шматки мирних українців».

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