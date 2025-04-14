Чи справді CRH модернізує заводи в Україні?

Господарський суд міста Києва визнав недійсним рішення Антимонопольного комітету України (АМКУ) № 304-р від 5 вересня 2024 року щодо дозволу на концентрацію активів групою CRH, пише «РБК-Україна».

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Зокрема, мова йде про купівлю групою CRH ПрАТ «Дікергофф Цемент Україна» та частки у статутному капіталі ТОВ з ІІ «Дікергофф /Україна/» (належали італійській групі Buzzi), в результаті якої CRH отримала контроль над 47% українського ринку цементу.

Як пише «РБК-Україна», одна з основних тез, яка супроводжує угоди компанії CRH щодо концентрації активів в Україні, — обіцянка «залучення інвестицій», «технологічної модернізації» та «створення нової якості конкуренції».

Ці аргументи були використані як в заяві на дозвіл концентрації, так і в публічному обговоренні угоди з боку представників компанії та чиновників.

Проте аналіз попередніх придбань CRH в Україні показує іншу картину.

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Як пише «РБК-Україна» з посиланням на судове рішення Господарського суду міста Києва (справа № 910/13150/24), досвід попередніх придбань CRH в Україні, зокрема у 2019 році, не підтверджує заявлених позитивних ефектів.

Зокрема, після придбання Миколаївського цементного заводу рівень інвестицій залишився мінімальним, а модернізація не була проведена в заявлених обсягах.

Ба більше, згідно з даними, наведеними в рамках судової справи, CRH не лише не збільшила обсягів виробництва, а й не покращила конкурентного середовища, що суперечить обіцянкам, наданим при погодженні угоди з АМКУ.

«Навпаки, в регіонах, де раніше діяли незалежні виробники, після їх поглинання ціни зросли, а конкуренція суттєво зменшилась», — йдеться у матеріалах справи.

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Варто зазначити, що суд прямо поставив під сумнів твердження CRH про «підвищення ефективності» внаслідок концентрації: «…публічні заяви про покращення якості продукції, зростання інвестицій та вигоди для споживачів залишилися декларативними та не підтверджені належними доказами».

Таким чином, у контексті нової угоди щодо придбання активів компанії Buzzi, яка дозволить CRH контролювати близько 47% ринку цементу України, постає логічне запитання: чи не повториться сценарій, коли обіцяна модернізація так і не стане реальністю?

Раніше повідомлялося, що АМКУ дозволив ірландській групі CRH купити два цементні заводи в Україні.

Фото pixabay

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