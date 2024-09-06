АМКУ дозволив ірландській групі CRH купити два цементні заводи в Україні

Провідний виробник будівельних матеріалів у світі — ірландська компанія CRH, отримала дозвіл АМКУ купити два українські цементні заводи у італійської Buzzi. Відповідну інформацію опубліковано на офіційному сайті Антимонопольного комітету.

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Вперше про цю угоду заговорили у червні минулого року. Тоді на сайті Buzzi з'явилося повідомлення про продаж частини бізнесу у Східній Європі CRH. Зокрема, йшлося про два українські заводи: «Волинь-цемент» та «Югцемент». Вартість покупки складе 100 млн євро. Ця угода може стати другою за розміром з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, кажуть в АМКУ.

Згідно з умовами для продажу, висунутими покупцеві АМКУ, ірландська група CRH має передати до 28% акцій придбаної компанії «Дікергофф Цемент Україна» незалежному інвестору. Очікується, що ним стане Європейський банк реконструкції та розвитку.

Серед вимог АМКУ до CRH: забезпечити незалежний контроль над заводами, зберегти їх виробничі потужності, а також гарантувати рівні умови та ринкові ціни для споживачів цементу. Крім того, ірландська група буде зобов'язана регулярно звітувати АМКУ про обсяги виробництва продукції та постачання її на ринок України.

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Глава руху «SaveФОП» Сергій Доротич розглядає майбутню угоду не так оптимістично. За його словами, в результаті CRH отримає контроль над більш як 50% ринку цементу в Україні, що суперечить антимонопольному законодавству України. А також підвищить вартість цементу як такого на тлі повоєнної відбудови країни.

«Війни вони різні, і видиму війну завжди супроводжують невидимі події, які не менш небезпечні, ніж відкрита агресія. Міжнародна корпорація CRH (працює в Україні під маркою CEMARK) володіє 33% ринку цементу в Україні та планує придбати українські активи італійської компанії Buzzi/Dyckerhoff, що дасть корпорації CRH контроль над понад 50% ринку», — сказав Доротич.

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Як писали ФАКТИ, ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» є одним із найбільших виробників цементу в Україні. Підприємство перебуває на фінальній стадії переговорів із Дацьким державним фондом на отримання пільгового кредитування в рамках міжнародної програми відновлення, а також заявилося на отримання грантової допомоги від USAID.

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