40.74 / 41.35 46.25 / 47.10
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

«Недостатньо інформації»: Фіцо осоромився заявою про ракетний удар рф по Сумах

14:24 15 квітня 2025
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на пресконференції в Кошице відмовився прямо засуджувати кривавий удар росії по Сумах, в результаті якого в неділю загинули 35 осіб, у тому числі й діти, і понад сто українців отримали поранення.

«Я засуджую вбивство. Я засуджую всі вбивства, завжди засуджував і буду це робити. Але в мене недостатньо інформації, щоб просто зараз щось говорити», — сказав словацький прем'єр, пише postoj.sk.

Своєю чергою президент Словаччини Петер Пеллегріні у соцмережі Х заявив, що засуджує жорстокий напад на місто Суми. Він закликав міжнародну спільноту посилити тиск, аби рф нарешті сіла за стіл перемовин замість того, щоб убивати ракетами невинних людей. Володимир Зеленський подякував Пеллегріні за таку реакцію на російську ракетну атаку по Сумах.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що військовий експерт Костянтин Машовець назвав терористичний російський удар по Сумах одним з елементів загальної стратегії кремля, щоб змусити Україну до капітуляції на умовах путіна.

Читайте також: «Як це можливо??? Суми — душею з вами»: Максим Галкін відреагував на теракт окупантів

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
195

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Посадка картоплі. Фото Pixabay

Краще дочекайтесь Великодня: чому не можна садити картоплю до 20 квітня цього року

Правильна копчена ковбаса за версією Анатолія Ярошенка

Найчесніша ковбаса: скільки в ній м’яса і чи можна її знайти

Дональд Трамп та Володимир Зеленський в Овальному кабінеті

«Він весь час хоче купити ракети»: чому Трамп знову накинувся на Зеленського

Су-57

Окупанти отримали два нові літаки: чим вони небезпечні

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту