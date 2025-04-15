«Недостатньо інформації»: Фіцо осоромився заявою про ракетний удар рф по Сумах

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на пресконференції в Кошице відмовився прямо засуджувати кривавий удар росії по Сумах, в результаті якого в неділю загинули 35 осіб, у тому числі й діти, і понад сто українців отримали поранення.

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«Я засуджую вбивство. Я засуджую всі вбивства, завжди засуджував і буду це робити. Але в мене недостатньо інформації, щоб просто зараз щось говорити», — сказав словацький прем'єр, пише postoj.sk.

Своєю чергою президент Словаччини Петер Пеллегріні у соцмережі Х заявив, що засуджує жорстокий напад на місто Суми. Він закликав міжнародну спільноту посилити тиск, аби рф нарешті сіла за стіл перемовин замість того, щоб убивати ракетами невинних людей. Володимир Зеленський подякував Пеллегріні за таку реакцію на російську ракетну атаку по Сумах.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що військовий експерт Костянтин Машовець назвав терористичний російський удар по Сумах одним з елементів загальної стратегії кремля, щоб змусити Україну до капітуляції на умовах путіна.

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