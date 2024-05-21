Вlue Origin запустила туристів в космос після майже дворічної перерви

Туристична ракета компанії Blue Origin вперше за майже два роки доставила пасажирів у космос, поклавши край перерві, спричиненій невдалим випробувальним польотом без екіпажу. Ракета New Shepard з капсулою стартувала о 9:36 ранку за центральним часом з майданчика компанії, заснованої Джеффом Безосом, на приватному ранчо в Західному Техасі.

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NS-25, сьомий на сьогодні екіпажний політ Blue Origin, доставив на борт капсули шістьох клієнтів: венчурного капіталіста Мейсона Енджела; Сільвена Широна, засновника французької крафтової пивоварні Brasserie Mont-Blanc; інженера-програміста і підприємця Кеннета Л. Хесса; бухгалтера у відставці Керол Шаллер; авіатора Гопі Тхотакура та Еда Дуайта, капітана ВПС США у відставці, якого президент Джон Кеннеді у 1961 році обрав першим темношкірим кандидатом в астронавти в країні, пише edition.cnn.com.

Шестеро пасажирів, які побували у космосі

Попри те, що Дуайт закінчив навчання у Школі пілотів аерокосмічних досліджень і отримав рекомендацію від Військово-повітряних сил, він не потрапив до Корпусу астронавтів НАСА. Він став підприємцем і скульптором. Новий документальний фільм National Geographic про темношкірих астронавтів «Космічні перегони» висвітлив історію першопрохідця Дуайта.

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«Я не мав наміру бути астронавтом. Це була остання річ у моєму списку бажань, — розповідає Дуайт у документальному фільмі. - Але коли мені кинули виклик, все змінилося».

Дуайт прийняв цей виклик і досягнув краю космосу у віці 90 років, що робить його найстарішою людиною, яка наважилася на таку висоту, за словами представника Blue Origin.

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«Я думав, що мені це в житті не знадобиться, — сказав Дуайт в прямому ефірі Blue Origin після того, як капсула приземлилася о 9:46 ранку за північнотихоокеанським часом (10:46 за східним часом). — Але я збрехав. Мені це було дуже, дуже потрібно. Це досвід, що змінює життя. Кожен повинен це зробити».

Під час місії екіпаж злетів зі швидкістю, що втричі перевищує швидкість звуку, або понад 2 000 миль на годину. Ракета пронесла капсулу повз лінію Кармана — область на висоті 62 милі (100 кілометрів) над поверхнею Землі, яка широко визнана як висота, на якій починається космічний простір, але тут є багато невизначеного. А на піку польоту пасажири відчули кілька хвилин невагомості та побачили дивовижний вид на Землю крізь ілюмінатори кабіни.

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Запуск відбувся після успішної наукової місії без екіпажу в грудні — першого польоту в рамках програми New Shepard після аварії, що сталася понад рік тому.

Ракета New Shepard і космічний корабель мали запустити партію наукових інструментів 12 вересня 2022 року. Але через хвилину польоту ракета зазнала Max Q — аерокосмічний термін, який позначає момент максимального навантаження на апарат. Він виникає, коли ракета перебуває на відносно невеликій висоті — де атмосфера ще досить щільна, але космічний апарат рухається на високих швидкостях, створюючи момент інтенсивного тиску на апарат.

Приблизно в цей час ракета, здається, випромінює потужний спалах полум'я. Капсула New Shepard, яка перебувала на вершині ракети, запустила систему припинення запуску — запустила невеликий двигун, щоб безпечно відірватися від несправної ракети. Ця система спрацювала, як і передбачалося, приземливши капсулу на парашуті.

Пізніше Blue Origin з'ясувала, що причиною невдачі була проблема з соплом двигуна — великим конусом, який спрямовує полум'яні вихлопи в нижню частину ракети. Бортові комп'ютери точно визначили несправність і вимкнули двигун, повідомляє компанія.

На землі ніхто не постраждав, і компанія Blue Origin заявила, що наукові вантажі та капсула можуть бути використані для подальших польотів. Але ракета, що залишилася без працюючого двигуна, врізалася в землю й була зруйнована. Зазвичай після запуску New Shepard ракета-носій повертається до безпечної вертикальної посадки, щоб її можна було знову запустити. Під час грудневого інтерв'ю з подкастером Лексом Фрідманом Безос сказав, що аварійна система, яка скидає капсулу в безпечне місце, є найскладнішою частиною інженерії у всій ракеті, але «це причина, чому я спокійно дозволяю будь-кому летіти на New Shepard».

До невдачі у вересні 2022 року ракети New Shepard здійснили 22 успішні польоти поспіль. У тому числі — шість з пасажирами на борту.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, чим відрізняються космічні кораблі британського мільярдера сера Річарда Бренсона та американського мільярдера Джеффа Безоса.

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