«Спочатку треба виграти війну»: на передовій поліг артист із Прикарпаття

Знову чорна звістка сколихнула Бурштинську громаду. Після тривалих днів невідомості прийшло сповіщення, що війна забрала 24-річного воїна Валентина Ємбрика. Мужність, патріотизм і глибока внутрішня гідність — усе це було в характері Валентина. Молодший сержант віддав своє життя за Україну, за наше майбутнє, за свободу, повідомляє міська рада.

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«Валентин навчався в енергетичному коледжі на економічному факультеті. З ранніх років його серце належало музиці: навчався грі на скрипці в Бурштинській музичній школі, виступав у ансамблі „Кредо“ під керівництвом Ярослава Сливоцького, активно брав участь у концертах та музичних конкурсах», — йдеться у повідомленні.

Далі Валентин продовжив музичний шлях у Київській академії мистецтв на кафедрі скрипки. Отримав диплом бакалавра з відзнакою, працював у музичних колективах та викладав у столичній музичній школі. Згодом вступив на магістратуру в Київську муніципальну академію музики ім. Р.М. Глієра.

Втім, війна змінила все. У січні 2023 року Валентин Ємбрик добровільно підписав контракт із Збройними Силами України.

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«Спочатку треба виграти війну, щоб ми могли жити у вільній Україні», —наголошував він.

Боєць пройшов самостійне навчання на оператора БпЛА, постійно вдосконалював свої вміння, став фахівцем своєї справи. Разом із побратимами створив взвод «Махно-груп», який ефективно діяв на своєму напрямку. Їхня робота була надзвичайно важливою і водночас небезпечною. Вони були непереможними — і саме тому під постійним прицілом ворога…

Із 26 лютого 2025 року після виконання бойового завдання у Запорізькій області Валентин Ємбрик вважався безвісти зниклим. Хоча все вказувало на можливу загибель, у серцях рідних все ж жевріла маленька надія — очікування дива. На жаль…

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Раніше «ФАКТИ» писали про загибель на війні колишнього артиста балету.

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