Вона живий труп: відомий автор пісень влучно висловився про Повалій

Відомий поет та композитор Євген Рибчинський, який допоміг перекласти хіт, продовжує судову справу, стосовно своїх пісень. Мова йде про хіти, які у свій час були їм написані для зрадниці Таісії Повалій — «Чортополох», «Просто Тая», «Цей дощ надовго» та багато інших. Нагадаємо, Повалій, яка з 2014 року перебуває на росії, отримала вже паспорт ворога та піде під суд, продовжує співати українські пісні.

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За словами Рибчинського судовий процес триває вже одинадцять років і має заборонити виконувати Повалій пісні його авторства.

«Ще у 2014 році я направив листа, який, я розумію, вони так і не відкривали, — розповів Євген Рибчинський проєкту ЖВЛ (1+1). - Оскільки я є автором музики і слів більшості україномовних пісень, я забороняю їх виконувати. Я виграю суд і просто знищу згадку про те, що вона колись їх співала».

За словами Євгена його остання зустріч з Повалій відбулася 2013 року у Донецьку на святкуванні Дня шахтаря.

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«Я вважаю, чим більше ми про неї говоримо, ми даємо їй життя, — сказав Євген. - Дійсно для України вона абсолютно є живим трупом. І мої пісні не винні, що вона їх співала. Бо ніхто не міг передбачити, що народна артистка України просто візьме і себе перекреслить. Ви ж сміття з хати виносите, треба і це винести».

Відомо, що за останні роки Євген Рибчинський перезаписав усі свої пісні та виконує їх сам.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що відомий поет Юрій Рибчинський у віршах звернувся до окупантів.

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