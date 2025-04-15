Завітала «служба божа»: СБУ та Нацполіція провели обшуки у Київській митрополії УПЦ московського патріархату

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) продовжують роботу щодо виявлення серед священників московського патріархату тих, хто працює на ворога.

Так, сьогодні СБУ та Національна поліція проводять обшуки у канцелярії Київської Митрополії УПЦ МП.

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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела, які зазначили, що саме Київська Митрополія УПЦ МП ж є «головним кремлівським лобістом».

«Служба Божа сьогодні завітала до канцелярії Київської Митрополії УПЦ МП, яка є головним кремлівським лобістом», — повідомили джерела.

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Відомо, що обшуки проходять у керуючого справами — митрополита Антонія Паканича. За інформацією джерел, будуть нові підозри.

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Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення росії в Україні почалися перевірки єпархій УПЦ Московського патріархату. Було відкрито низку кримінальних справ проти кліриків УПЦ МП, які виправдовували війну, колабораційну діяльність та державну зраду.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності в Україні РПЦ та пов'язаних з нею організацій.

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