Триразову чемпіонку країни зі стрибків у висоту вбила підступна хвороба (фото)

Відома легкоатлетка, триразова чемпіонка Норвегії зі стрибків у висоту Ойюнн Гріндем Могстад померла в 37 років від страшної недуги, повідомляє пресслужба Федерації легкої атлетики Норвегії. Раніше чемпіона світу зі стрибків у висоту знайшли мертвим біля цвинтаря після таємничого зникнення.

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За роки короткої спортивної кар'єри спортсменка тричі виграла чемпіонат Норвегії зі стрибків у висоту в приміщенні та була триразовою віцечемпіонкою країни у цій дисципліні на відкритому повітрі.

На юніорському чемпіонаті Європи Гріндем Могстад була четвертою. З результатом 190 см вона входить до п'ятірки найкращих в історії стрибунок у висоту Норвегії. Востаннє Ойюнн виступала на чемпіонаті Європи у Гельсінкі у 2012 році, після чого у 24 роки завершила кар'єру. Норвежка ніби відчувала, що в неї залишилося не так багато часу. Вона обрала сім'ю замість професіональної спортивної кар'єри.

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2016 року у спортсменки виявили рак головного мозку. Вона зважилася на операцію, але через можливі серйозні наслідки лікарі не стали вилучати всю пухлину. 2022-го хвороба повернулася з новою силою, і Гріндем Могстад зважився на повторну операцію та хіміотерапію.

У Ойюнн Гріндем Могстад залишилися 40-річний чоловік Крістіан та двоє дітей — Евен і Тіріл.

Ойюнн Гріндем Могстад з чоловіком

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон світу та Європи зі стрибків із жердиною Тім Лобінгер боровся з невиліковною хворобою та помер у березні 2023 року.

Фото ЕРА, Facebook

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