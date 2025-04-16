Дрони атакують військову частину в росії, яка обстрілювала Суми (відео)

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, подвійний балістичний удар по Сумам завдавали розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території Воронезької та Курської областей росії. 13 квітня, у Вербну неділю, росіяни застосували дві ракети Іскандер-М/KN-23.

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А наразі загарбники ловлять «отвєточку». Так, російське міноборони традиційно відрапортувало про «збиття та перехоплення» у ніч проти 16 квітня 26 «українських БпЛА літакового типу», а ранком — ще двох, над територіями Тульської та Рязанської областей.

Тим часом на російських каналах з'явилося чимало відео, які зафіксували атаку БпЛА по місту Шуя Іванівської області.

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Осінтери стверджують, що в цьому місті базується ВЧ 112-ї ракетної бригади, яка є однією з відповідальних за удар по Сумах.

Фото з відкритих джерел

Фото з каналу "Око Гора"

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«700 км від кордону України. Файні кадри з Ан-196, давно таких не було», — повідомляє канал «Око Гора».

Нагадаємо, що напередодні Генштаб ЗСУ підтвердив ураження пункту постійної дислокації 448-ї ракетної бригади армії росії у Курській області. Військові цієї бригади, як і 112-ї, били балістикою по Сумам 13 квітня, коли в місті загинуло 35 людей, а більше ста містян зазнали поранень.

Фото — скріншот

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