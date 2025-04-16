Після подвійного удару росії по Сумах балістичними ракетами у Вербну неділю, коли загинули більше 30 містян, а понад сотня громадян зазнала поранень, американський президент заявив, що це могло статися «помилково» — мовляв, йому так сказали. А вже за кілька днів американці відмовилися підписати заяву країн «Великої семи» (G7), в якій засуджувався російський удар по областному центру.

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Про це пише CNN, посилаючись на канадського високопосадовця, який сказав: «На даний момент ми не надто багато вчитуємося в це, але це правда, що США не підпишуть заяву щодо України, з якою погодилися інші члени G7».

Масмедіа також наводить слова Браяна Хьюза, речник Ради національної безпеки США, який назвав удар по Сумах «чітким нагадуванням про те, чому зусилля президента Трампа, щоб спробувати покласти край цій жахливій війні, відбуваються у вирішальний час», та додав, що «наші серця щирі з жертвами, їхніми близькими та всіма постраждалими».

Тим часом агенція Bloomberg зазначала, що відмова американців підтримати заяву G7 щодо Сум пов'язана з тим, що США побоюється зашкодити перемовинам з москвою, що наразі тривають.

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Варто зазначити, що в лютому цього року американці та росіяни голосували проти резолюції Генеральної Асамблеї ООН, яка засуджує війну, що рф розпочала в Україні. Це сталося на третю річницю широкомасштабного вторгнення в Україну. Більш того, США тиснули на Україну, аби прибрати з документа вимогу щодо виведення російських військ з її території.

А ось в Раді безпеки ООН американський варіант, в якому росія не називається агресором, а війна в Україні згадується як «конфлікт», пройшов — текст цієї резолюції підтримали десять країн, утримались — пʼять, включаючи Францію та Велику Британію. Російську поправку щодо «припинення українського конфлікту» шляхом усунення «його першопричин» не врахували.

Фото Pixabay

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