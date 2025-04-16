Полковник збройних сил Австрії та керівник Інституту підготовки офіцерів Терезіанської військової академії Маркус Райснер вважає, що росія може намагатися досягти просування на південний захід від Покровська в напрямку Дніпропетровської області до 9 травня. На його думку, це може бути спробою демонстрації «досягнень» до так званого «дня перемоги».

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В коментарі «Укрінформ» Райснер заявив, що наразі Покровськ розглядається росіянами як другорядний напрямок, а на цій ділянці фронту триває перегрупування військ, перекинутих із Курського напрямку. Російські війська можуть спробувати пройти західніше Покровська, адже межа з Дніпропетровською областю знаходиться лише за 4 км від цього міста.

Полковник зазначає, що такі дії спрямовані передусім на інформаційний вплив на російське суспільство. «Для росіян важливо створити враження успіху. Якщо в газетах з’явиться інформація про те, що їхні війська вже перебувають у Дніпропетровській області, це матиме значний психологічний ефект», — вважає Райснер. Він також наголошує, що домінування в інформаційному просторі є важливою складовою сучасних бойових дій.

Раніше «ФАКТИ» писали, чи можливий великий літній наступ росії, чи він приречений на провал.

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