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Покровськ — зараз другорядний напрямок: в Європі назвали нову ціль рф до 9 травня

19:44 16 квітня 2025
Запорізька область. Стела

Полковник збройних сил Австрії та керівник Інституту підготовки офіцерів Терезіанської військової академії Маркус Райснер вважає, що росія може намагатися досягти просування на південний захід від Покровська в напрямку Дніпропетровської області до 9 травня. На його думку, це може бути спробою демонстрації «досягнень» до так званого «дня перемоги».

В коментарі «Укрінформ» Райснер заявив, що наразі Покровськ розглядається росіянами як другорядний напрямок, а на цій ділянці фронту триває перегрупування військ, перекинутих із Курського напрямку. Російські війська можуть спробувати пройти західніше Покровська, адже межа з Дніпропетровською областю знаходиться лише за 4 км від цього міста.

Полковник зазначає, що такі дії спрямовані передусім на інформаційний вплив на російське суспільство. «Для росіян важливо створити враження успіху. Якщо в газетах з’явиться інформація про те, що їхні війська вже перебувають у Дніпропетровській області, це матиме значний психологічний ефект», — вважає Райснер. Він також наголошує, що домінування в інформаційному просторі є важливою складовою сучасних бойових дій.

Раніше «ФАКТИ» писали, чи можливий великий літній наступ росії, чи він приречений на провал.

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