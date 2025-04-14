Великий літній наступ росії: чи можливий він, чи приречений на провал

Окупаційні російські війська посилили атаки на українські позиції, а влада України попереджає, що рф накопичує резерви, готуючись до великого наступу. Проте сподівання путіна захопити більше землі до підписання угоди про припинення вогню приречені на провал, вважають експерти, оскільки армія окупантів має «проблеми непрацездатності та некомпетентності», пише The Telegraph.

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В російських сил, як попереджають експерти, закінчуються танки та бронетехніка, й вони не можуть здобути успіхів. Крім того, через здатність України завдавати ударів за допомогою безпілотників малоймовірно, що росія зможе розмістити достатню кількість військ на позиції для досягнення прориву.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло заявив The Telegraph, що поки будь-який наступ росії на лінії фронту неможливий:

«росія не має великих військових перемог на лінії фронту, тому вони хочуть створити враження, що є величезні рухи та переваги. Ми не бачимо цього на місцях».

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Джон Гарді, заступник директора російської програми Фонду захисту демократій, сказав, що збільшення кількості атак рф навряд чи призведе до будь-яких значних здобутків.

«Те, що ми бачимо, — це лише сплеск темпу нападу… Це дуже малий масштаб, — сказав він. — Вони можуть пробити діру в українській лінії, але вони не в змозі досягти швидкого, оперативного, значного прориву».

Експерти вважають, що найбільший шанс росії на прорив може бути в Сумській області, оскільки українські війська відступають у цей район після швидкого російського наступу в сусідній, Курській області.

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Український військовий, який воював під Курськом, розповів The Telegraph, що війська відступали вузьким коридором вночі групами по три-чотири особи.

«Багато техніки залишилося», — сказав він.

Гарді додав, що російські операції наразі дуже обмежені за масштабом, а напади здійснюють невеликі штурмові групи. За його словами, атаки на рівні роти чисельністю близько 100 солдатів трапляються рідко. Й ці атаки все ще в основному проводяться піхотою без підтримки техніки через її нестачу.

За оцінками, лише за минулий рік росія втратила 3 000 танків і 9 000 одиниць бронетехніки, а також було знищено щонайменше 13 000 артилерійських систем.

«Якщо ви подивитесь на те, що залишилося на складах, особливо те, що придатне до експлуатації, запаси стають досить низькими, — сказав Гарді. - Я очікую, що до кінця цього року їм буде дуже важко тягнути більше, й вони можуть бути повністю виснажені».

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Як йдеться у статті, ключова перевага росії перед Україною полягає в її переважній кількості військ. Минулого тижня путін розпорядився призвати на службу в армію ще 160 тисяч росіян. Але Гарді сказав, що ці війська не проходять довгий вишкіл, він триває щонайбільше місяць, а іноді й кілька днів.

«Це свідомий вибір, який росія робить, щоб продовжувати тиск на Україну, — кинути ці війська в м’ясорубку, не витрачаючи часу на відновлення якості сил, поки війна триває».

На його думку, основна увага України зосереджена на тому, щоб запобігти скупченню занадто великої кількості російських солдатів в одній точці, що могло б дати їм достатню перевагу для прориву оборони.

«Україна розширює свої кращі підрозділи безпілотників і загалом покладається на безпілотники та інші безпілотні системи, щоб компенсувати недоліки в інших сферах, — експерт. - Вони добре пристосувалися до того, як воює росія».

Раніше військовий експерт Костянтин Машовець зазначив, що удар по Сумах — це один з елементів загальної стратегії кремля примусити Україну до капітуляції.

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