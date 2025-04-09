Запал поступово вичерпується: аналітик про російський наступ

Окупанти просунулись на Куп’янському, Покровському та Новопавлівському напрямках. Втім, темпи істотно знизились. Тому можна говорити про те, що живої сили у противника стає менше, вважає військовий аналітик, співробітник СБУ (2004−2015 рр.) Іван Ступак.

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«У листопаді 2024 року рф захопила близько 750 км2 території України. Далі територія, кожного місяця почала поступово зменшуватися. До березня 2025 року окупанти вийшли на цифру в 133 км2. Тенденція за останні п’ять місяців така, що, судячи з усього, наступ виснажується», — зазначив експерт.

Втім, додав він, це не говорить про те, що наступ окупантів зупинено, бо бої тривають щодня.

«Кожен день рф штурмує українські позиції. Куп’янськ, Сумська область, Курський напрямок. Щодня десятки бойових дій на кожному напрямку відбуваються. Все ж таки той запал, який був, поступово починає вичерпуватися. Людей не вистачає», — каже аналітик.

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Раніше «ФАКТИ» публікували думку експерта про те, куди росіяни намагатимуться завдати головного удару і як хочуть на цьому заробити, адже у них є не тільки військовий інтерес, а й економічний.

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