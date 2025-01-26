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Парадокс полягає в тому, що ми ближче, ніж будь-коли, до можливого завершення війни: які аргументи навів аналітик

14:21 26 січня 2025
війна з росією

Російські війська стабільно просуваються, особливо на Донбасі. Щодня вороги захоплюють кілька квадратних кілометрів. Україні не вистачає часу. Схоже, що вже не за горами зустріч Трампа і володимира путіна. Чого від неї очікувати? Відповідь на це запитання в прямому ефірі на ZDFheute дав полковник Маркус Райснер з Терезіанської військової академії в Австрії.

«Можна припустити, що наявні канали вже використовуються для зв’язку. Це, безумовно, було в останні кілька тижнів до того, як Трамп вступив на посаду президента, — сказав він. - Зустріч Трампа і путіна стане найважливішою зустріччю, яку ми побачимо в найближчі тижні та місяці. Ця зустріч буде дуже ретельно підготовлена, тому що обидві сторони, природно, хочуть продати її як успіх. Питання полягає в тому, чи буде те, про що йдуть переговори, на шкоду Україні та чи матиме слово Європа. Але я можу уявити, що коли обидві сторони зустрінуться і стане зрозуміло тоді або в наступні тижні, що одна сторона хоче зрадити іншу, у гру вступлять емоції. Тоді є ймовірність ескалації. На цей час парадокс полягає в тому, що, на мій погляд, ми ближче, ніж будь-коли, до можливого закінчення цієї війни, але ймовірність ескалації також більша, ніж будь-коли раніше».

Полковник додав, що, на жаль, російське просування стабільно прогресує.

«Коли росіяни наступають, вони намагаються нанизувати одну перлину за іншою на нитку перлин. І, звичайно, важливо заволодіти цими перлинами в цілості, якщо це можливо, тому що вони є відправною точкою для подальшого просування. Росіяни просуваються вперед — тим більше розтягуватимуться їхні логістичні лінії й тим важливіше для них буде досягти проміжних баз», — вважає Маркус Райснер.

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Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявив, що дуже задоволений позицією Трампа щодо росії. Нагадаємо, днями президент США фактично висунув путіну ультиматум.

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