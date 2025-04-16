Гранатомети, автомати та десятки тисяч набоїв: у непримітному гаражі на околиці Києва знайшли величезний арсенал (фото, відео)

Працівники ДБР, які раніше викрили банду, яка збагачувалась на закупівлях для військових, виявили в столиці великий сховок зі зброєю.

Як зазначають в Державному бюро розслідувань, зброю та боєприпаси зберігали в гаражі у Деснянському районі Києва. З'ясувалося, що цей арсенал належить працівнику одного з правоохоронних органів та його батькові.

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"Арсенал" належав сину-правоохоронцю та його батьку. Фото ДБР

В сховку знайшли більше 35 тисяч набоїв. Фото ДБР

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Загалом правоохоронці виявили понад 35 тисяч патронів, 6 гранатометів, 6 БПЛА, 130 гранат, 90 ВОГів, автомати, снайперські гвинтівки, ударно-дистанційні запали, прилади для спостереження, пістолети, протипіхотні міни тощо.

В гаражі знайшли 130 гранат та 9 БпЛА. Фото ДБР

Затриманим власникам "арсенала" загрожує до 7 років ув'язнення. Фото ДБР

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Наразі слідчі встановлюють походження вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових пристроїв, а також мету їхнього зберігання.

«Власників» арсенала затримано, батькові та сину повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

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Санкція статті, яку інкримінують «зброярам», передбачає позбавлення волі до 7 років.

Раніше в ДБР повідомляли про організовану групу, що діяла у «Божковській виправній колонії (№ 16)» на Полтавщині. Її члени не лише катували, а й вбивали ув’язнених.

Фото Держбюро розслідувань

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