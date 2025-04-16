Плюс 1180 гривень до пенсії: хтось із непрацюючих пенсіонерів має право на таку щомісячну виплату

В Україні, де мають знизити пенсії прокурорам, деякі громадяни мають право на додаткові доплати до основної пенсії. Дехто може претендувати на щомісячну доплату за непрацездатних членів сім’ї у понад 1 тисячу гривень. Це передбачено законом «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

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Так, відповідно до законуу, передбачено надбавку для непрацюючих військових пенсіонерів, які утримують непрацездатних членів родини, пишуть novyny.live.

Таку надбавку нараховують тільки для тих членів родини, яким не передбачені пенсії із солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, державна соцдопомога особам замість пенсії, державна соцдопомога інвалідам з дитинства та дітям з інвалідністю, допомога на дітей для самотніх матерів.

У разі наявності права у громадян одночасно на пенсію, вищезазначені види допомоги та надбавку на непрацездатних членів родини до пенсії за вислугу років — за вибором пенсіонера можуть призначити або пенсію, або державну соціальну допомогу, або надбавку на відповідного члена родини.

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Розмір надбавки до пенсійної виплати становить 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Зараз ця сума становить 1,18 тисячі гривень на одного непрацездатного члена родини, який перебуває на утриманні військового пенсіонера.

Правила оформлення надбавки та підстави для припинення її нарахування такі ж, як і для цивільних пенсіонерів.

Як писали «ФАКТИ», в Україні зросла середня пенсія. Після березневої індексації у квітні розмір пенсії став 6341 грн, для працюючих пенсіонерів — 6862,86 грн.

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