«Настав час сказати правду»: тенісистка збірної України пережила панічну атаку і позивається до боса WTA (відео)

Тенісистка збірної України Леся Цуренко, яка захопила потужним постом у мережі легендарного Бориса Беккера, відверто розповіла, чому не грає з листопада минулого року.

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«Настав час сказати правду, — написала 35-річна Леся Цуренко у соцмережі. — З дитинства я мріяла про кар'єру професіональної тенісистки. Я пройшла через незліченні випробування та перешкоди на шляху до своєї мрії. Я вклала у неї всі свої сили, душу, всю себе. Бути професіональним спортсменом — це важка праця, і я гадаю, що всі гравці зі мною погодяться. Це робота, де ти маєш викладатися на 100% щодня.

Навіть у найгірших жахах я не могла уявити собі, що професіональний тур, який я вважала своїм домом, стане моторошним і чужим місцем, де генеральний директор організації свідомо здійснив акт морального насильства наді мною, що призвело до панічної атаки та моєї нездатності виконувати свою роботу. Я говорила про це відкрито та прямо.

Я намагалася знайти захист та справедливість усередині WTA. Але у відповідь я зіштовхнулася з байдужістю та несправедливістю, що призвело до тривалого морального занепаду. Біль, страх, панічні атаки, приниження, приховування інформації, переслідування моєї команди, щоб змусити мене замовкнути… І це навіть не повний перелік того, що мені довелося пережити. WTA-тур відмовився захистити жінку, гравця, людину. Натомість, WTA-тур вирішив захистити людину на керівній посаді.

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Мій останній шанс захистити себе, відстояти свої права, свою гідність та запобігти подібним актам насильства у спорті — це шукати справедливості в суді. І саме цим шляхом я йду з кінця минулого року.

Я благаю Бога, щоб ніхто ніколи не пережив того, що я переживаю, і щоб за кожним була відповідальність за їхні вчинки".

Нагадаємо, що в березні 2023-го Леся, яка встановила історичний рекорд на Вімблдоні, відмовилася грати проти білоруски Аріни Соболенко на турнірі в Індіан-Уеллсі. Тоді Цуренко зізналася, що в неї була панічна атака після розмови з главою WTA американцем Стівом Саймоном, котрий заявив, що російські та білоруські гравці можуть підтримувати війну, оскільки це їхня особиста думка.

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Ба більше, у червні 2023-го Леся повідомила, що WTA завела справу на її тренера Микиту Власова, яку сама спортсменка пов'язувала з вищезгаданими подіями.

Українка після того інциденту продовжила грати і навіть змагалася із Соболенко на Australian Open-2024. Останній матч Цуренко, яка посідає у світовому рейтингу після паузи в кар'єрі лише 239-е місце, провела в листопаді 2024-го, коли виступила за збірну України на Кубку Біллі Джин Кінг у матчевому протистоянні проти Австрії.

До речі, минулими вихідними Леся Цуренко підтримувала подруг по команді у польському Радомі, де збірна України вперше пробилася до фіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зіркові українські тенісисти Леся Цуренко, Марта Костюк та Олександр Долгополов передали для ЗСУ «бойовий» позашляховик.

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