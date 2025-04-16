Попри юний вік, користувався повагою та авторитетом: на Донбасі загинув інженер з Кіровоградщини

Війна забрала життя ще одного захисника України.12 квітня загинув молодший лейтенант Костянтин Лисенко. Заступник командира роти ударних безпілотних авіаційних комплексів поліг на позиціях поблизу населеного пункту Покровськ Донецької області. До свого 26-річчя він не дожив 17 днів, повідомляє Петрівська селищна рада на Кіровоградщині.

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«Здобувши освіту у ліцеї природничо-наукового навчання, Костянтин вступив до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на омріяну освітню програму „Інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж“. По закінченню працював у центрі моніторингу мереж в Києві. У січні 2024 році Костянтин отримав диплом магістра за спеціальністю „Комп'ютерна інженерія“ у Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій. Знайшов іншу роботу», — йдеться у повідомленні.

У травні 2024 року чоловік був призваний до Збройних Сил України. Майже за рік служби воїн встиг побувати у найгарячіших точках, пройшовши Сумський та Курський напрямки. З кінця минулого року виконував бойові завдання на Покровському напрямку.

«Серед побратимів, попри свій юний вік, молодший лейтенант користувався повагою та авторитетом. Мав щире серце, був доброзичливим, але вимогливим. Любив людей, завжди допомагав у будь-якій справі безкоштовно. Йому подобалося готувати страви до столу — і готував дуже смачно. Любив та піклувався про тварин», — повідомили земляки героя.

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У воїна залишились батьки, брат, сестра і дружина.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Донеччині поліг шахтар з Кіровоградщини, 25-річний боєць ЗСУ Богдан Усик.

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