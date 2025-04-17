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З 1 травня пенсія частини українців зросте: на які доплати розраховувати

13:51 17 квітня 2025
Частина пенсіонерів отримає у травні збільшену пенсію, фото з відкритих джерел

В Україні зросла середня пенсія, і цей процес продовжується постійно, нагадує «На пенсії».

«Пенсійним законодавством передбачене зростання пенсії в Україні фактично щомісяця», — йдеться в статті.

Зокрема, у травні підвищення отримають люди, які відзначають день народження у квітні. Отже, підвищення пенсій отримають пенсіонери, яким виповнилося:
- 70 років — 300 гривень;
- 75 років — 456 гривень;
- 80 років — 570 гривень.

Втім, квітневі пенсіонери у травні не отримають одразу повні суми доплат, адже нарахують їх пропорційно кількості днів з дня народження. Тобто отримають більші суми ті пенсіонери, день народження яких припало на перші числа місяця.

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Доплату до пенсії нарахують лише за умови, якщо виплати не перевищують 10 340,35 гривні.

Для отримання вікових доплат до пенсії нікуди звертатися не потрібно. Пенсійний фонд нарахує їх автоматично, на основі наявних у базах даних.

Водночас нагадаємо, що в деяких випадках законодавство передбачає призупинення пенсійних виплат. Більш детально про це у нашому матеріалі.

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