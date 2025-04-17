Круто: популярна телеведуча долає знаменитий шлях пілігримів

Популярна телеведуча Надія Матвєєва, яка поділилася традиціями святкування Великодня, відправилася у довгоочікувану подорож. Вона проходить шлях пілігримів Camino de Santiago. Це популярний паломницький шлях до гробниці святого Якова, покровителя пілігримів, у місті Сантьяго-де-Компостела на півночі Іспанії. Його основні маршрути проходять Іспанією, Португалією та Францією і були прокладені ще за часів середньовіччя. Про свою довготривалу подорож Надія розповідає на сторінці у соціальній мережі, викладаючи фото та відео з чудовими краєвидами. Лише за три дні дороги Матвєєва подолала 80, 5 кілометра.

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Відомо, що телеведуча проходить довгий шлях пілігримів сама. Серед речей у неї селфі-палка для зйомок та скандинавські палиці для ходьби.

Надія проходить довгий шлях пілігримів сама

«Шлях пілігримів Camino de Santiago Portugués, день 3, Ешпозенде — Віана-ду-Каштелу, Португалія, 30 км, — написала Надія. — Загальна кількість подоланих кілометрів: 80,5 км».

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Матвєєва показала «паспорт пілігрима», у якому на кожному відрізку шляху роблять спеціальні відмітки.

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Підписники, які слідкують за її подорожжю, підтримують Надію на всіх ділянках складного шляху.

«Доброї дороги, чудових людей на шляху та витривалості, Надюшо! — написала Тетяна Литвинова. — Ти крута».

«Як круто», — була вражена Оля Цибульська.

«Успіхів і витримки!» — побажали у коментарях.

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«Це так класно, це моя мрія, шукаю компанію — сама поки що боюсь», — поділилися думками.

«Запрошуємо пройти український маршрут — шлях святого Якова, Camino Podolico», — додали у коментарях.

Раніше повідомлялося, що популярна акторка критично втратила вагу.

Фото зі сторінки Надії Матвєєвої в Instsgram

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