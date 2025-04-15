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Шоу-бізнес

«Хана, нічо не можу зробити»: популярна акторка критично втратила вагу (фото)

15:53 15 квітня 2025
Акторка Ірина Кудашова

Популярна акторка, зірка серіалу «Школа» Ірина Кудашова, квартиру якої у Чернігові зруйнували окупанти, зізналася, що має проблеми зі здоровʼям. За словами Ірини, вона сильно схудла й зараз намагається набрати потрібні кілограми.

Втрата ваги пов'язана із захворюванням, яке перенесла акторка. Яке саме, вона не уточнює. Про це Ірина написала на своїй сторінці у соціальній мережі, виклавши фото на вагах, які показують, скільки вона має кілограмів. А це лише 38,95.

«Як тільки літо наближається, я починаю втрачати вагу, — написала Ірина. — А зараз ще перехворіла. 40 — це ок, але, коли я бачу 38 і щось там — хана і нічо не можу зробити».

Акторка Ірина Кудашова показала, скільки важить. Фото Instagram

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Акторка повідомила, що зараз перебуває на старті нового проєкту, й показала, який саме вигляд матиме її героїня.

«За сюжетом це взагалі не принцеса, ви будете в шоці», — зізналася Ірина.

Ірина Кудашова в новому образі. Фото Instagram

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що українці обурені російським дубляжем, зробленим на київській студії звукозапису.

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