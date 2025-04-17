Оформляли фіктивні довідки: на Одещині ліквідовано три «ухилянтські» схеми

На Одещині Служба безпеки та Національна поліція ліквідували одразу три нові схеми ухилення від мобілізації, затримавши організаторів протиправних оборудок.

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Серед них зокрема — троє керівників обласного медцентру психічного здоров’я, а саме генеральний директор медустанови та двоє його заступників, які налагодили торгівлю фіктивними медичними висновками про наявність тяжких розладів психіки.

Клієнтам такі підробки обходилися у 20 тис. американських доларів. Військовозобов’язані використовували отримані документи для оформлення інвалідності та подальшого виїзду за кордон. В ході слідства було задокументовано понад 20 епізодів вчинення подібних злочинів.

Також в одному з райцентрів області затримано бухгалтерку міської лікарні, яка торгувала фіктивними довідками про наявність ІІ групи інвалідності у дружин потенційних призовників, з якими ті мали змогу знятися з військового обліку нібито для догляду за дружиною та виїхати за межі України.

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Третю схему організував 23-річний одесит, який пропонував військовозобов’язаним оформити за винагороду фіктивну інвалідність для їхніх батьків.

Затриманим повідомили про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу відповідно до вчинених ними злочинів.

Після розгляду справи в суді зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна, повідомляють в СБУ.

Принагідно нагадаємо, що на початку року в Україні вперше позбавили водійських прав за ухилення від мобілізації.

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