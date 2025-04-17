В Києві скоєно замах на життя відомого журналіста Юрія Макарова: що відомо

Пізно ввечері вчора, 16 квітня, на журналіста та виконавчого продюсера «Суспільного мовлення» Юрія Макарова скоїли замах. Зараз він перебуває у лікарні, поліція відкрила кримінальну справу.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомляє Суспільне.

«Закликаємо міністра внутрішніх справ України взяти розслідування під особистий контроль. Команда Суспільного Мовлення бажає найшвидшого одужання Юрію Макарову і сподівається, що нападник буде знайдений і покараний», — йдеться в повідомленні «Суспільного».

Голова наглядової ради Суспільного та заступниця шеф-редактора «Детектора медіа» Світлана Остапа також повідомила про замах на журналіста та поділилася, що вже спілкувалася з Юрієм Макаровим

РЕКЛАМА

«Скоєно напад на Юрія Макарова! Юрій мені сказав, що з ним вже все в порядку. «Мене зашили і підбадьорили», — цитує вона слова журналіста.

Поліція порушила кримінальну справу

Столичні поліцейські повідомили, що вже розпочали кримінальне провадження за фактом нападу на 69-річного журналіста в Солом’янському районі біля одного з житлових комплексів.

РЕКЛАМА

За даними правоохоронців, повідомлення про чоловіка з тілесними ушкодженнями надійшло до поліції вчора ввечері. Невідомий підійшов до потерпілого та несподівано наніс удар ножем.

«Пораненого госпіталізували, поліцейські наразі вживають заходи щодо затримання зловмисника», — заявили в прес-службі поліції Києва.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські вилучили знаряддя злочину та інші речові докази.

За вказаним фактом слідчі Солом’янського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

РЕКЛАМА

Юрій Макаров — український журналіст, документаліст, письменник. Народився 24 квітня 1955 року в місті Софія (Болгарія). Навчався у Київському університеті ім. Т. Шевченка. Був одружений чотири рази. Має дочку Марію 1997 року народження. Володіє російською, французькою, англійською, болгарською та українською мовами. Працював на ТРК «Студія 1+1» ведучим та головним редактором.

Зазначимо, що у 2024 році кількість нападів на журналістів та медіа в Україні зросла на 36% порівняно з попереднім роком. Про це йдеться у щорічнпоому звіті, який оприлюднили Лондонський фонд Justice for Journalists разом із Національною спілкою журналістів України.

За даними моніторингової ініціативи фонду «Мапа медіаризиків», протягом року було зафіксовано 121 випадок нападів або погроз на адресу медійників та редакцій. Це помітне зростання у порівнянні з 89 інцидентами, зафіксованими у 2023 році. Водночас ситуація все ж є менш напруженою, ніж у 2022 році, коли задокументовано 277 подібних випадків.

Також нагадаємо, що багато нападів є інспірованими з москви.

391

Читайте нас у Facebook