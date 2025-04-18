Фантастичний прохід «Манчестер Юнайтед» та капітуляція «Лаціо» у серії пенальті: відеоогляди матчів Ліги Європи

У четвер, 17 квітня, слідом за Лігою чемпіонів визначилися півфіналісти Ліги Європи та Ліги конференцій.

Ліга Європи. ¼ фіналу. Матчі у відповідь

ВІДЕО ДНЯ

«Манчестер Юнайтед» (Англія) — «Ліон» (Франція) — 5:4 у додатковий час (Угарте, 10, Далот, 45+1, Бруно Фернандеш, 114, з пенальті, Мейну, 120, Магуайр, 120+1 — Толіссо, 71, Ляказетт, 78, 108, з пенальті, Шеркі, 105). На 89-й хвилині вилучено Толіссо («Ліон»). Перший матч — 2:2.

«Атлетик» (Іспанія) — «Рейнджерс» (Шотландія) — 2:0 (Сансет, 45+4, з пенальті, Н. Вільямс, 80). Перший матч — 0:0.

РЕКЛАМА

«Тоттенхем» (Англія) — «Айнтрахт» (Німеччина) — 0:1 (Соланке, 43, з пенальті). Перший матч — 1:1.

«Лаціо» (Італія) — «Буде-Глімт» (Норвегія) — 3:1 (Кастельянос, 21, Нослін, 90+3, Діа, 100 — Хельмерсен, 109). На 120-й хвилині вилучено Хельмерсена («Буде-Глімт»). По пенальті — 2:3. Перший матч — 0:2.

У півфіналах Ліги Європи 1 та 8 травня зіграють: «Тоттенхем» — «Буде-Глімт» та «Атлетик» — «Манчестер Юнайтед».

РЕКЛАМА

Також у четвер, 17 квітня, відбулися чвертьфінальні поєдинки у відповідь Ліги конференцій: «Челсі» (Англія) — «Легія» (Польща) — 1:2 (перший матч — 3:0), «Ягеллонія» (Польща) — «Бетіс» (Іспанія) — 1:1 (0:2),"Фіорентина" (Італія) — «Цельє» (Словенія) — 2:2 (1:2), «Рапід» (Австрія) — «Юргорден» (Швеція) — 1:4 в додатковий час (1:0).

Півфінальні пари Ліги конференцій сформували: «Бетіс» — «Фіорентина» та «Юргорден» — «Челсі».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Боруссія» та «Астон Вілла» перемогли у чвертьфінальних матчах у відповідь, але вилетіли з Ліги чемпіонів.

Фото ФК «Манчестер Юнайтед»

РЕКЛАМА

56

Читайте нас у Facebook