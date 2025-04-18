Під час ракетно-дронової атаки ворога ППО змогла вразити половину запущених «Іскандерів» та понад 20 «Шахедів», — Повітряні сили

У ніч на 18 квітня 2025 року російські окупанти здійснили удар по Україні ракетами наземного базування та ударними БпЛА — постраждали Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Миколаївщина та Київщина.

ВІДЕО ДНЯ

За даними командування Повітряними силами ЗСУ, ворог застосував 43 засоби повітряного нападу: 6 ракет різних типів та 37 ударних БпЛА (безпілотники-імітатори інших типів): 1 балістичну ракету «Іскандер-М» (район пуску — Крим); 5 крилатих ракет «Іскандер-К» (райони пусків — ТОТ Запорізької обл., Крим); 37 ударних БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів (райони пусків — Міллєрово, Курськ (рф)).

Станом на 09.30 підтверджено збиття 26 повітряних цілей: 3 крилатих ракет «Іскандер-К» та 23 ударних БпЛА типу Shahed. 10 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.

Нагадаємо, що ворог вдарив трьома балістичними ракетами по Харкову — кількість постраждалих в обласному центрі збільшилася до 67 людей.

РЕКЛАМА

Росіяни вдарили по спальному району Харкова. Фото прокуратури

Чоловік похилого віку загинув у своїй квартирі, коли біля будинку вдарила ворожа ракета.

РЕКЛАМА

А на Київщині обійшлося без постраждалих. В обласній ВА повідомили, що у Фастівському районі унаслідок атаки пошкоджено приватний будинок, а в Бучанському районі горіла лісова підстілка. Пожежа ліквідована. Влучань в критичну інфраструктуру не допоущено.

Нагадаємо, що днями росіяни вдарили двома «Іскандерами» по Сумах, де загинуло більше 30 людей, а понад сотня містян зазнала поранень.

Фото прокуратури

РЕКЛАМА

72

Читайте нас у Facebook