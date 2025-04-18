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Опубліковано текст меморандуму про наміри, підписаного Україною та США: про що в ньому йдеться

11:09 18 квітня 2025
Україна та США підписали Меморандум щодо угоди про корисні копалини. Фото Юлії Свириденко

Україна і Сполучені Штати Америки підписали Меморандум щодо угоди про економічне партнерство, яка, зокрема, передбачає створення Фонду інвестицій у відбудову України.

Кабмін України оприлюднив текст документу, зауваживши, що «він підтверджує прагнення американського народу інвестувати разом з українським народом у вільну, суверенну та безпечну Україну», визнає «внесок, який Україна зробила у зміцнення міжнародного миру та безпеки, добровільно відмовившись від третього за величиною у світі арсеналу ядерної зброї» та передбачає, що «США поважають зобов’язання України, пов’язані із вступом у ЄС або пов’язані з угодами з міжнародними фінансовими установами та іншими офіційними кредиторами».

Зазначається, що робота над двосторонньою угодою «не може спричиняти конфліктів для євроінтеграційного шляху України».

Очікується, що українська та американська делегації узгодять текст угоди та підготують її до підписання до 26 квітня. Цьому передуватиме візит до Вашингтону українськго прем'єра Дениса Шмигаля.

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Матеріал «Мова не про корисні копалини, вибори чи щось інше. Мова про підпорядкування»: ексочільник МЗС Литви — про російське коріння політики Трампа щодо України" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки першої віцепрем'єрки Юлії Свириденко

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