«Часом я працюю над створенням писанки 20−30 годин»

— Я працюю в офісі великої меблевої компанії, одружена, маю двох дорослих синів та п’ятирічного онука, якому хочу передати свої художні навички, — розповідає Габріела Крехт. — Моє захоплення писанкарством триває сім років. Якось я побачила писанки й замилувалась. Захотілось спробувати розписати яйце. Я це зробила і була у захваті. З того часу розписую курячі та гусячі яйця.

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Техніка, яку я використовую, називається «батік». Вона передбачає «написання» візерунка розтопленим воском на яєчній шкаралупі. Візерунки малюються спеціальним пером, оснащеним мініатюрною лійкою, з якої віск стікає на шкаралупу. Після нанесення візерунка яйце занурюю у барвник. Місця, покриті воском, таким чином не зафарбовуються. Фарбування здійснюється послідовно — від світлих до темних тонів. Яйце кілька разів занурюється у різні фарби залежно від того, який візерунок хочеться отримати. Восковий живопис — філігранна робота. Чим більше кольорів у роботі, тим вона складніша. Щоб писанка виглядала бездоганно, я працюю з лупою.

Писанки, створені Габріелою Крехт, зачаровують своєю красою. Ними можна милуватися нескінченно

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— Яка найбільша кількість відтінків на розмальованому вами яйці?

— Насправді я ніколи не рахувала, скільки тонів використовую. Це залежить від візерунка. Найбарвистіше яйце мало дев’ять відтінків. Серед улюблених кольорів — жовтий, оранжевий, червоний, бузковий… Кожен колір має символічне значення. Жовтий — символ світла й щастя, помаранчевий — сили й витривалості, червоний означає щастя й надію, фіолетовий — віру.

— Чи створюєте ви попередньо ескізи?

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— Візерунки, які маю намір написати, спершу малюю на яйці олівцем, іноді потрібен і циркуль. Адже мені завжди хочеться, щоб робота була досконалою.

— Скільки часу потрібно для створення однієї писанки?

— Кожен візерунок незвичайний, отож часом я працюю над його створенням 20−30 годин.

Роботи Габріели Крехт вражають різноманіттям візерунків. Створення кожної такої писанки – філігранна робота

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«Найприємніший момент, коли я знімаю зі шкаралупи віск і бачу результат своєї праці»

— Чи правда, що для фарбування краще обирати яйця домашньої птиці?

— Так і є. Я очищаю їх самостійно, щоб ніяким чином не пошкодити захисне покриття.

— Що найскладніше у вашій роботі?

— На мій погляд, фарбування, тому що ніколи не можна передбачити, як яєчна шкаралупа відреагує на барвник. Також необхідна пильність, щоб фарба не потрапила всередину яйця, тому що це сприяє появі плям, які неможливо видалити. Щоб отримати результат, який ви бачите, мені довелось чимало експериментувати. Адже шкаралупа може сприймати барвник по-різному.

— А що найприємніше у вашій роботі?

— Це момент, коли я знімаю віск і бачу результат своєї праці.

За словами мисткині, жовтий колір у розписі писанок — символ світла й щастя, помаранчевий — сили й витривалості, червоний означає щастя й надію, фіолетовий — віру

«Джерелом натхнення може стати стара плитка на підлозі та стінах, візерунки на вітражах»

— Як виглядає ваша майстерня?

— Це кімната зі столом, комп'ютером і великою кількістю полиць.

— Що вас зазвичай надихає у вашій творчості?

— Візерунки можуть бути навіяні книгами про вишивку. Також джерелом натхнення може стати стара плитка на підлозі та стінах, візерунки на вітражах і настінні оздоблення в палацах. Часто візерунки з’являються у моїй уяві. Навіть на роботі, під час телефонних розмов, я щось малюю.

Цей флористичний візерунок, за словами мисткині Габріели Крехт, натхнений вишивкою

— Чи траплялись у вашій творчості дива?

— Нещодавно сталося диво: миска з писанкою вислизнула з моєї руки й впала на підлогу, проте великоднє яйце залишилось цілим.

— Зараз хендмейд дуже популярний у всьому світі. Що б ви порадили людям, які хочуть навчитися мистецтва розпису яєць воском?

— Думаю, що кожен за бажанням може опанувати цю техніку створення писанок. Не бійтеся — робіть спроби, і згодом ви побачите результат, якого прагнете досягти. Особисто мені моє захоплення писанкарством приносить велике задоволення і дарує справжню гармонію, адже в момент розпису яйця не думаєш про проблеми, тому що треба зосередитися на писанці.

Створювати писанки стало моїм захопленням, завдяки якому я можу відпочити після роботи. Минулого року перед Різдвом мені спало на думку також розмалювати воском ялинкові кульки. Вийшло цікаво та незвичайно. До речі, окрім писанок, у мене є ще чимало захоплень — взимку я люблю кататися на ковзанах, а влітку — на мотоциклі. Також у вільний час працюю разом з моєю подругою над дослідженням історії польського міста Тарновські Гури, де я народилася.

Габріела Крехт: «Моє захоплення писанкарством триває сім років. Розпис яєць приносить мені велике задоволення»

— Як порадите прикрасити писанками оселю напередодні свята?

— Їх можна повісити на гілочки дерев або помістити в скляні місткості, які до того ж можете наповнити мохом. Це матиме гарний і святковий вигляд. Декоруйте оселю за своїм смаком — так, як вам це подобається.

— Писанки — тендітна краса. Як правильно їх зберігати?

— Ні в якому разі їх не можна залишати під прямими сонячними променями. Також треба уникати потрапляння на них пилу. Якщо писанки покрити лаком і правильно зберігати, то фарби не втратять яскравості протягом багатьох років.

Раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» львівська художниця Наталія Янішевська, яка створює дуже гарні воскові писанки, розповіла про свою квіткову колекцію.

Фото з альбому Габріели Крехт

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