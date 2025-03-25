Картини на яєчній шкаралупі стають все популярнішими у світі. Митці використовують різні техніки, стилі та сюжети. Роботи голландського художника Лекса Растерхоффа (Lex Rasterhoff) вражають своєю незвичайністю. Він створює неймовірні, казково гарні пейзажі на страусиних яйцях. Кожна картина — справжній шедевр. Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з художником Славою Леонтьєвим: «Равлик без мушлі у фільмі „Порцелянова війна“ є метафорою біженців, які залишились без домівки». У ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» Лекс Растерхофф розповів, як створює таку красу, а також про своє творче кредо.

«Яйця купую на страусиній фермі, що знаходиться приблизно у тридцяти кілометрах від мого дому»

— Я художник-аматор, — розповідає Лекс Растерхофф. — Почав малювати дуже давно. Коли працював кухарем, якось запропонував своїм колегам прикрасити на Великдень їдальню декорованими курячими яйцями, розвісивши їх на гілочках. Моя ідея мала великий успіх. Після цього я розмалював чимало курячих і гусячих яєць. А потім мені потрапили до рук страусині яйця. Я почав оздоблювати їх зовні. Це було дуже гарно. І я подумав: а чому б їх не розмальовувати всередині? Спробував — і роблю це вже близько десяти років з великим задоволенням. Яйця купую на страусиній фермі, що знаходиться приблизно у тридцяти кілометрах від мого дому.

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— Яким сюжетам віддаєте перевагу у творчості?

— Зазвичай я малюю міські краєвиди. Мені подобається стиль старих майстрів. На мою думку, такі роботи дуже атмосферні. Я отримую чимало замовлень створити на яєчній шкаралупі міські пейзажі сьогодення. Зокрема, це надихаючі краєвиди Голландії та Італії. На цій роботі ви бачите знаменитий собор святого Петра у Римі. До речі, це одна із улюблених моїх робіт.

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Собор Святого Петра у Римі вражає своєю величністю та красою

— Дуже гарно!

- А от міст Еразма у Роттердамі. Він — один із символів міста. Цей міст, красу якого порівнюють з красою лебедя, є архітектурною спорудою, що приваблює туристів, фотографів та фільмейкерів з усього світу.

Міст Еразма у Роттердамі — ще одна чудова робота, втілена Лексом Растерхоффом на яєчній шкаралупі

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«Замок, який знаходиться неподалік мого будинку, я малював вже принаймні десять разів, але завжди трохи по-різному, тому кожен твір по-своєму унікальний»

— Як ви працюєте з яєчною шкаралупою?

— Вона досить товста та міцна. Думаю, разів у двадцять товща за курячу. Отож, розбити таке яйце нелегко. Страусине яйце велике — близько п’ятнадцяти сантиметрів у висоту. Для роботи з його шкаралупою потрібні спеціальні інструменти. Перед тим, як створювати картини, я очищую шкаралупу у мильній воді за допомогою металевої губки та обробляю спеціальним спреєм. А далі вже можна працювати олійними фарбами. У кінці я покриваю роботу лаком.

— Що найскладніше у вашій роботі?

— Увігнута форма шкарлупи досить специфічна для створення картин. Занадто високі будинки можуть виглядати дещо кривими. Також складно зображати і прямі щогли кораблів.

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— Дуже гарна робота із старовинним замком (фото у заголовку). Ви малюєте з натури, по фото чи по пам’яті про відвідані місця?

— Я малюю з фотографій, сидячі у своєму улюбленому кріслі. Спочатку створюю ескіз, малюю контури за допомогою олівця, а потім картина наповнюється кольорами. Цей замок, який знаходиться неподалік мого будинку, я малював вже принаймні десять разів, але завжди трохи по-різному, тому кожен твір по-своєму унікальний.



— На багатьох ваших картинах можна побачити водойми.

— Так, поверхня води віддзеркалює архітектуру та дерева — і це завжди цікаво спостерігати.



— Ще одна дуже цікава ваша робота — інтер’єр із гвинтовими сходами.

— Вона про переїзд. Спочатку я намалював сходи, на підлозі не було зображено більш нічого. А потім вирішив, що це виглядає дещо нудно. Отож, я додав деякі речі, які готові до того, щоб їх перемістили під час переїзду.

Ця робота розповідає про переїзд. Цікаво розглядати кожну деталь

— Скільки часу витрачаєте на створення однієї роботи?



— Написати картину на яєчній шкаралупі — філігранна робота. Вона займає більше двадцяти годин. У той же час це надзвичайно захоплюючий процес. Малювання мене заспокоює, я не можу зупинитися… Часто вмикаю музику і так працюю годинами.



Кожна робота голландського художника Лекса Растерхоффа незвичайна

— Як правильно зберігати такі твори мистецтва?

- Мої роботи виставлені у моєму робочому кабінеті. А от коли їх доводиться транспортувати, я поміщаю їх у спеціальні коробки, загортаючи кожне яйце у пухирчасту плівку. Також я пишу картини. Їх транспортую у спеціальних вельветових чохлах.

«Люди не приховують свого захоплення моїми роботами — і це приємно»

— Наближається Великдень. Як святкують його у вашій країні?

- Смачним сніданком з великоднім декором. Зазвичай святково декоровані яйця розміщують на гілці дерева або навколо неї.

— Мабуть, напередодні Великодня ви отримуєте найбільше замовлень. Які були найнесподіванішими?

— За місяць до Великодня я прикрасив своїми роботами один із місцевих магазинів. В експозиції — п’ятдесят картин на яєчній шкаралупі. Цими роботами можуть помилуватися усі бажаючі. Щодо замовлень, коли я якось експонував свої роботи на ярмарку, до мене підійшла жінка і запитала, чи можу я намалювати на замовлення різдвяний вертеп. Виявилось, що вона колекціонує вироби із цим сюжетом. Для мене це було досить несподіване прохання. Я розписав для неї вертеп на страусиному яйці.

— Які найцікавіші відгуки ви отримували від поціновувачів вашої творчості?

— Люди не приховують свого захоплення моїми роботами — і це приємно. Їх варто бачити наживо. На мою думку, фото моїх картин на яєчній шкаралупі все ж не передають тієї краси, яка є у реальному житті.

Лекс Растерхофф: «Творчість — надзвичайно захоплюючий процес. Малювання мене заспокоює, я не можу зупинитися…»

— Яке ваше творче кредо?

— Дуже важливо займатися тим, що подобається. Мені у цьому сенсі пощастило, і я це ціную. Коли занурююсь у творчість, це приносить мені велике задоволення. А коли людина на пенсії, це ще й дуже гарний спосіб проводити час. Я малюю, і мої картини стають все більш привабливими та досконалими.

— Що б ви порадили людям, які хотіли б спробувати працювати у вашому жанрі — створювати картини на яєчній шкаралупі?

— Просто зробіть це, не бійтеся, що щось піде не так. Ви завжди можете спробувати це знову. Зізнаюсь, я часто помилявся на початку, але продовжував малювати. Нехай труднощі вас не зупиняють. Ніколи не здавайтесь! Якщо у вас є мета, ідіть до неї — і ваша мрія здійсниться.

Раніше майстриня з Житомирщини Лідія Киценко поділилася с «ФАКТАМИ» секретами декорування великоднього кошика.

Фото з альбому Лекса Растерхоффа

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