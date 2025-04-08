Великдень наближається. Майстри багатьох країн світу створюють роботи, присвячені цьому улюбленому святу. Це й посуд, і статуетки, і картини, і художній текстиль… Особливим є мистецтво створення писанки, яка символізує життя, щастя та радість. Воно — ода Великодню. Ажурні писанки, які створює майстриня з польського містечка Понятова Люблінського воєводства Богуслава Юстина Голень (Bogusława Justyna Goleń), вражають красою та вишуканістю. Їх можна порівняти з ювелірними коштовностями. А ще здається, що вони створені з тонкого мережива. За словами майстрині, іноді люди, які бачать її роботи, спершу так і думають. А коли дізнаються, що це шкаралупа пташиних яєць, не приховують захоплення. Ім'я польської майстрині внесене до Енциклопедії світових художників-писанкарів. В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» писанкарка Богуслава Юстина Голень розповіла про нову серію робіт, присвячену Великодню, а також про секрети своєї майстерності у створенні шедеврів.

«Я люблю весняні квіти — ніжні, скромні та делікатні. Їх поява після зими — справжнє диво»

— Мої роботи знаходяться у приватних колекціях по всьому світу: в Японії, Австралії, у багатьох країнах Європи, а також у США, — розповідає Богуслава Юстина Голень. — Я членкиня міжнародних асоціацій мистецтва писанкарства: The World Egg Aryists Assotiation та The World Egg Art Assotiation, а також World Egg Art Cyber Museum, що об’єднують видатних митців з різних країн світу, які оздоблюють натуральні пташині яйця. В організації International Egg Art, що базується у США, я є суддею й беру участь у процесі присудження міжнародного звання майстра мистецтва декорування яєць. Моє хобі — різьблення по шкаралупі страусиних та гусячих яєць. Цього року на шкаралупі гусячих яєць я створила колекцію ажурних писанок з флористичним ручним розписом на синьому фоні, який контрастує з білизною яєчної шкаралупи. Я зобразила ніжні весняні білі квіти. Ажур додає роботі легкості. Гусячі яйця тонкі й крихкі, з ними потрібно поводитись обережно, як зі скляними ялинковими іграшками. Більшість писанок розписую акриловою фарбою та захищаю лаком.

ВІДЕО ДНЯ

Кожна робота майстрині Богуслави Юстини Голень – справжній шедевр. Незабудки у декорі писанки мають дуже вишуканий вигляд

— Які квіти ви зобразили у своїй колекції?

РЕКЛАМА

— Тут і фіалки, і проліски, і конвалії, і незабудки… Я люблю весняні квіти — ніжні, скромні та делікатні. Їх поява після зими — справжнє диво. Моя улюблена весняна квітка — польова фіалка.

— Чи прагнете ви досягти у зображенні квітів ботанічної точності?

— Це не обов’язково, але добре, якщо вони впізнавані для глядачів.

РЕКЛАМА

Ніжні фіалки – улюблені квіти Богуслави Юстини Голень. Їхня тендітна краса, втілена на писанках, захоплює

«Під час роботи дуже втомлюються руки. Я часто роблю перерви, щоб відпочити»

— Скільки років ви займаєтесь писанкарством? Та з чого усе почалося?

— Цією справою я займаюсь близько чотирнадцяти років. Джерелом натхнення стало моє захоплення мереживом і вишивкою. Ці мотиви згодом я перенесла на яєчну шкаралупу. Ажурні яйця мають красивий та вишуканий вигляд.

Різьблення по шкаралупі страусиного яйця – справді ювелірна робота, яка вимагає майстерності та терпіння

— Як ви створюєте свої шедеври?

РЕКЛАМА

— Все починається з ідеї. Я малюю від руки на вимитій та висушеній яєчній шкаралупі ескіз. Для свердління отворів і створення рельєфів застосовую мініфрезер. Також використовую свердла різної товщини. Важливо відчувати матеріал, адже він дуже делікатний. На жаль, іноді яєчна шкаралупа може тріснути тоді, коли найменше цього очікуєш й коли робота здається майже закінченою. Тож працюю, як кажуть, затамувавши подих. Створення ажурної писанки — філігранна робота.

— Що найскладніше у ній?

— Під час роботи дуже втомлюються руки. Я часто роблю перерви, щоб відпочити. А ще у процесі створюється багато вапняного пилу, який не можна вдихати. Я захищаю рот і ніс маскою. Також маю спеціальний поглинач пилу. Проте, попри все це, дуже люблю свою роботу. Створювати писанки — для мене велике задоволення. І я щаслива, що мої роботи приносять радість людям.

— Яка ваша улюблена робота?

— Найбільше люблю різьблення по страусиній яєчній шкаралупі. Я малюю на яйці квіти, а потім їх вирізаю. У результаті виходить витончений рельєф. Така робота на шкаралупі страусиного яйця займає у мене близько двох тижнів. Оболонки такого яйця досить тверді, але й крихкі. Намагаюся вирізати акуратно. Одна з моїх улюблених робіт — великодній кролик, вирізаний на страусиному яйці. Це абажур для електричної лампи. Основу я зробила з порцелянового свічника, в який вмонтована лампочка.

Одна з улюблених робіт Богуслави Юстини Голень – великодній кролик, вирізаний на страусиному яйці. Це абажур, який не може не захоплювати

«Створювати ажурні писанки — прекрасна пристрасть, адже результат роботи приносить чимало позитивних емоцій»

— Що вас надихає у творчості?

— Квіти, природа, краса старовинних мережива та вишивки.

Богуслава Юстина Голень: «Я щаслива, що мої роботи приносять радість людям»

— Чи копіюють ваші роботи? І якщо так, то як ви ставитесь до цього?

— Справжній художник втілює у мистецтві власні ідеї. Мені дуже шкода, коли хтось витрачає свій час на плагіат замість того, щоб створювати щось своє. Якщо ж мої роботи когось надихнули на створення писанок, то було б люб'язно згадати моє ім'я.

— Яке ваше творче кредо?

— Бути собою, не падати духом через негаразди, мати терпіння в роботі.

— Що б ви порадили читачам «ФАКТІВ», які хотіли б створювати ажурні писанки?

— Усім, хто хотів би спробувати ці пригоди з різьбленням яєць, раджу набратися терпіння. Нехай вас не відлякують маленькі невдачі. Якщо іноді яйце розбивається під час роботи, сприймайте це як ще один досвід набуття практики, вдосконалення своєї майстерності. Найголовніше — не опускати руки та не падати духом. Створювати ажурні писанки — прекрасна пристрасть, адже результат роботи приносить чимало позитивних емоцій.

— Які писанки захоплюють вас?

— У світі існує багато технік декорування яєць. Серед технік — воскописання, розпис, різьблення, вишивка бісером, стрічками, декупаж… У кожній з цих технік є чудові майстри. Проте найталановитіші та всесвітньо відомі, на мою думку, — українські митці. Чимало з них створюють справжні витвори мистецтва.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про створення медових писанок з візерунками вишиванок кондитеркою Марією Чорій.

Фото Богуслави Юстини Голень

8

Читайте нас у Facebook