Декорування яєць до Великодня сьогодні популярне у всьому світі. Візерунки багатьох майстрів вражають вишуканістю. Серед технік існують такі дивовижні, що просто не віриться, що це насправді можна втілити. Нещодавно «ФАКТИ» писали про польську майстриню Богуславу Юстину Голень, яка створює ажурні писанки, що нагадують тонке мереживо. Деякі свої роботи вона інкрустує польовими або луговими засушеними квітами — і це неймовірна краса. А чи бачили ви колись великодні яйця, вишиті шовковими стрічками та декоровані бісером? Якщо ні, то до вашої уваги інтерв’ю з майстринею з міста Нововолинська Волинської області, володаркою кількох Гран-прі міжнародних конкурсів з декоративно-прикладного мистецтва Валентиною Матвєєвою. Вона розповіла про секрети своєї творчості.

«Саме тендітна шовкова стрічка втілює в життя потік моїх творчих ідей, малюючи чудернацькі квіткові візерунки на полотні»

— Моє хобі — художня вишивка, — розповідає Валентина Матвєєва. — В моїй родині творчістю займалася мама, шила одяг для дітей, оскільки нас у неї троє. Вона вміла вишивати хрестиком, гладдю, плести гачком різні мережива. Цей хист передався й мені.

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Валентина Матвєєва: «Моє творче кредо - любити життя, цінувати кожну хвилину, робити світ кращим та красивішим»

Захоплення вишивкою стрічками почалося з того, що десять років тому моя старша донька Іванка мріяла мати на своє весілля рушники з об’ємною вишивкою. На той час я не знала навіть, що це таке. Тож довелося вивчати техніку вишивання стрічками в інтернеті. В результаті я вишила на весілля п’ять рушників і серветки. Окрім вишивки рушників, скатертин, оздоблюю стрічками одяг та предмети інтер’єру. У своїх роботах використовую різні види технік — це вишивка стрічками, гладдю, бісером. Важливими роботами у своєму творчому доробку вважаю вишивку рушників та скатертин для храмів. Один рушник, наприклад, мав довжину чотири метри. Художня вишивка для мене — найчарівніше хобі, вона допомагає мені виразити себе, відновити внутрішні ресурси та віднайти гармонію життя. І так вже склалося, що саме тендітна шовкова стрічка втілює в життя потік моїх творчих ідей, малюючи чудернацькі квіткові візерунки на полотні.

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Дуже гарний вишитий стрічками рушник

— Як з’явилося захоплення створенням незвичайних писанок?

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— Бажання втілити в життя ідею вишивки великодньої писанки на яєчній шкаралупі було давно. Багато років тому, подорожуючи просторами інтернету, я з захопленням вдивлялася у шедеври майстринь, милувалася їхніми чудовими витворами мистецтва. На той час для мене, початківця з вишивки стрічками, ця техніка була недосяжною. Та минули роки… І я вишила свої перші писанки. До речі, в роботі над писанкою використовую не тільки шовкові стрічки, а й декор бісером.

«Для свердління отворів використовую манікюрний фрезер»

— Складно уявити процес цієї філігранної роботи… Опишіть, будь ласка, як все відбувається.

— Для створення писанок я використовую курячі яйця. Яєчну шкаралупу необхідно попередньо гарно вимити й вичинити. Щоб позбутися специфічного запаху, потрібно вимочити її у хлорному розчині. Після висихання шкаралупа покривається прозорим лаком. Для свердління отворів використовую манікюрний фрезер. Кількість зроблених отворів, їхня товщина залежать від задуманого малюнка. Найприємніший процес — це пронизування шовкової стрічки у створені отвори, коли просто на твоїх очах постає картина чудових квітучих садів з тривимірним ефектом. Проте необхідні обережність та терпіння, оскільки яєчна шкарлупа тонка, крихка й має здатність тріскатися. Трошки більше натиснеш — і все нанівець. Тоді доводиться починати роботу спочатку. Найприємніший етап, як я вже відзначила, фінальний. Серце тремтить від приємного відчуття, коли бачиш результат своєї роботи. Створення вишивки на яєчній шкаралупі — філігранна робота.

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Великодні яйця, декоровані стрічками та бісером, незвичайні

— Ви використовуєте у творчості лише курячі яйця?

— Досі було саме так, але вже приготувала до роботи гусячі. До Великодня маю зробити нові писанки. Мрію працювати й зі страусиними яйцями, але для цього треба освоїти відповідну техніку, бо це непросто.

— Цікаво, як використовуєте білок та жовток курячих яєць, які служать матеріалом для роботи?

— Вміст яєць служить для підживлення рослин, яких у мене чимало. Живу у квартирі, але люблю, щоб подих живої природи відчувався у кожній кімнаті.

«Необхідно дати волю своїй творчості та фантазії для створення святкової атмосфери в оселі»

— Зараз вишивка стрічками, судячи з контенту соціальних мереж, дуже популярна. Як поясните це явище?

— Війна дуже вплинула на всіх нас. Відбулася переоцінка цінностей. Те, що раніше ми, можливо, не дуже помічали, стало важливим. Ми нарешті по-справжньому почали цікавитися нашими традиціями, з гордістю споглядаємо старовинні рукотвори та створюємо нові. На мою думку, усі види вишивки чудові. Мені ж найбільше до вподоби вишивка стрічками. Вона приваблює тим, що малюнок на тканині є об'ємним. Я практикую художню вишивку, де в роботі застосовую багато технік: вишивку стрічками, гладдю, бісером… На перший погляд здається, що це просто. Але для того, щоб робота подобалася людям, щоб від побаченого завмирало серденько, треба вкласти багато енергії, вміння та любові.

Кожна робота майстрині – витвір мистецтва

— Які з ваших робіт найпопулярніші серед поціновувачів краси?

— Найбільше переглядів у соцмережах набуло відео з весільними рушниками та скатертиною з маками.

— Як доглядати за скатертинами та серветками, що вишиті стрічками?

— Насправді догляд простий. Вироби, вишиті атласними стрічками, можна навіть прати у машині. Однак вироби з шовковими стрічками необхідно прати руками у тепленькій водичці. Після полоскання добре викачати у махровому рушнику, щоб прибрати зайву вологу, поправити об'ємні квіти, щоб висохли у гарному стані, не прим’ятими. Прасується ж усе, окрім цих квітів.

— Що порадите початківцям, які захочуть взяти ваш приклад?

— Перш за все необхідно ознайомитися з технікою створення вишивки на шкаралупі, знайти ідею та створити ескіз візерунків.

— Як облаштована ваша майстерня?

— Про власну майстерню я мрію. Наразі у кімнаті є лише відведене місце для роботи.

— Яке ваше творче кредо?

— Любити життя, цінувати кожну хвилину, робити світ кращим та красивішим.

— Уже сьогодні варто продумати декорування оселі до Великодня. Які поради дасте щодо цього читачам?

— Необхідно дати волю своїй творчості та фантазії для створення святкової атмосфери в будинку. Особисто мені подобається декор з гілочок верби та вишитих шовковими стрічками яєць.

Раніше майстриня з Житомирщини Лідія Киценко поділилася с «ФАКТАМИ» секретами декорування великоднього кошика, які кожен зможе застосувати досить легко та просто.

Фото з альбому Валентини Матвєєвої

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