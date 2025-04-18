У Києві чоловік поплатився життям за прохання вимкнути російську музику (фото)

На четвертому році широкомасштабної війни українці продовжують слухати російську музику. Іноді це викликає сварки, але буває й так, що інциденти виливаються в трагедію.

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Так, в Києві поліція затримала двох братів з Івано-Франківщини (у віці 21 рік та 22 роки), які жорстоко вбили 29-річного чоловіка, якого вони запросили до себе «випити по чарці». «Під час відпочинку між новими знайомими виник конфлікт, у ході якого фігуранти ножем та металевою каструлею спричинили чисельних поранень потерпілому, від яких він загинув на місці події», — зазначили в столичній поліції.

Брати з Івано-Франківщини вбили мешканця Київщини. Фото поліції

Після вчинення злочину один з братів зателофонував до поліції. Поліція встановила, що потерпілому завдали більше 20 ударів ножем та металевою каструлею в область грудей, спини та обличчя. Від травм він загинув на місці події. Наразі брати перебувають під вартою, їм інкримінують умисне вбивство (ч. 2 ст. 115 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від десяти до п'ятнадцяти років або довічно.

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А в Київській міській прокуратурі уточнили, що чоловіки посварились через те, що підозрювані під час застілля хотіли слухати російську музику, а їхній новий знайомий попросив її вимкнути…



Під час конфлікту один з братів завдав постраждалому кілька ударів ножем, а інший після того, як поранений чоловік впав на підлогу, вдарив кілька разів по голові каструлею. Внаслідок отриманих травм 29-річний чоловік помер.



Жертві було завдано понад 20 ударів. Фото поліції

А іншого любителя російської музики, який знімав провокативні відео та викладав їх у мережу, столичні поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності.

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Так в соцмережах поліція виявили відео, на якому група молодих людей хизуючись своєю поведінкою, виходила з лімузину у центрі столиці під російські пісні. «Співробітники Шевченківського управління поліції встановили, що автором допису є 22-річний киянин, якого правоохоронці запросили до відділку поліції. Під час спілкування із правоохоронцями останній розповів, що оригінал відео був без музики, а вже публікуючи його у Тік-ток він заради хайпу вирішив додати пісні російського виконавця», — зазначили в поліції Києва.

На блогера склади протокол за дрібне хуліганство. Фото поліції

Відносно порушника складено адміністративний протокол за статтею 173 КУпАП — дрібне хуліганство.



Як пише «Телеграф», йдеться про блогера Романа Остапа, який використав для відео треки хіп-хоп-виконавця OBLADAET.

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Звертається увага на те, що хлопець постійно позує для фото та відео з грошима, прикрасами та іншими «атрибутами красивого життя».

Нагадаємо, що раніше поліція встановила особи хлопців, які після удару росіян балістикою по Сумах слухали російську музику та кепкували з трагедії.

Фото поліції Києва

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