Дії регулятора проти Міжнародного інвестиційного банку ведуть до знищення фінансової установи, причому в поведінці окремих чиновників, які здійснюють тиск, наявні ознаки корупції. Таку думку озвучив економіст, ексголова правління банку «Юнекс» Борис Кушнірук у своєму блозі на «Цензор.Нет».

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Зокрема, експерт поставив під сумнів звинувачення на адресу банку МІБ Петра Порошенка. На думку Кушнірука, ця ситуація стала своєрідною точкою кристалізації політичних перевірок регулятора, після якої представники інших фінансових установ почали публічно озвучувати випадки незаконного тиску з боку НБУ, зокрема, Департаменту фінансового моніторингу.

«За численними повідомленнями учасників ринку, Департамент під керівництвом Анни Липської активно застосовує безвиїзні та виїзні перевірки, що зазвичай завершуються накладенням необґрунтованих та непропорційних санкцій. Часто це веде до втрати ліцензії, що фактично знищує фінансову установу. При цьому все більше доказів вказують на те, що такі дії вчиняються в інтересах окремих банків-конкурентів, які за допомогою адміністративного ресурсу намагаються зайняти монопольне становище на ринку», — написав Кушнірук.

За його словами, підтвердженням цих фактів є те, що всі рішення про накладення санкцій після оскарження їх у судовому порядку скасовуються.

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Кушнірук пише, що директорка Департаменту фінансового моніторингу НБУ Анна Липська була призначена на цю посаду без належного досвіду безпосередньо у сфері банківських послуг, і її управлінські рішення неодноразово викликали запитання щодо професійної компетентності. Щодо Ірини Дрозд, яка очолювала управління виїзного нагляду в тому ж департаменті, то її нещодавно звільнили, стверджує експерт.

«У 2024 році вона (Ірина Дрозд. — Авт.) таємно придбала елітну нерухомість у Варшаві. Правда, принаймні зараз, у своїй електронній декларації вона цього не відобразила. Зате бачимо у декларації рахунки у польському банку PEKAO на загальну суму понад $ 30 тисяч», — повідомив Кушнірук. І це, на його думку, викликає підозри на тлі обмежень на валютні операції, які Нацбанк ввів для громадян України.

Посилаючись на власні джерела, Борис Кушнірук пише, що протягом останніх двох років Липська і Дрозд провели майже по чотири місяці за кордоном, нібито у відрядженнях. За його словами, ця інформація має стати предметом розслідування детективів НАБУ.

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Тим часом у НБУ заявили, що стикнулися з хвилею дискредитації та тиску після перевірки банку Порошенка на предмет порушення закону.

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