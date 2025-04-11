Стикнулися з хвилею дискредитації та тиску після перевірки банку Порошенка на предмет порушення закону, — заява НБУ

Національний банк України наголошує, що перевірка Міжнародного Інвестиційного Банку, який належить Петру Порошенку, планова і не має жодного політичного підтексту. Про це заявив голова Нацбанку Андрій Пишний.

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«Народний депутат України Петро Порошенко опублікував пост, в якому вдався до неправдивих заяв, сформувавши інформаційну хвилю дискредитації та тиску на Національний банк. Спростовую кожне із звинувачень», — написав Пишний на своїй сторінці в соцмережі.

НБУ відкинув будь-які безпідставні звинувачення нібито в політичному переслідуванні опозиції.

«Виїзна перевірка АТ „МІБ“ з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства була запланована на I квартал 2025 року. За результатами перевірок у разі виявлення порушень НБУ застосовує адекватні вчиненим порушенням заходи впливу», — йдеться у заяві Правління Нацбанку.

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Водночас предметом перевірки є діяльність саме банку, а не його клієнтів. Зокрема, щодо дотримання банком Порошенка вимог закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та інших нормативно-правових актів.

«НБУ не вимагає від банків запитувати додаткові документи та відомості в клієнтів під час здійснення перевірки. НБУ не здійснює перевірок чи оцінок діяльності громадських організацій, благодійних фондів, господарських товариств та будь-яких інших суб’єктів, крім тих, що чітко визначені законодавством та належать до кола піднаглядних суб’єктів регулятора. У цьому випадку йдеться виключно про банк та його діяльність як суб’єкта первинного фінансового моніторингу», — додають у регулятора.

Нацбанк наголошує, що під час перевірок фінансових установ діє виключно в межах своїх повноважень.

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«Станом на сьогодні перевірка АТ „МІБ“ триває у плановому режимі. У публічному розголосі навколо цього процесу, спровокованому власниками та клієнтами банку, ми бачимо тиск на роботу регулятора і, зокрема, перешкоджання роботі працівників інспекційної команди», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше НБУ оштрафував банк Петра Порошенка на 20,5 млн грн за порушення законодавства.

Раніше експерти назвали махінаціями роботу банку з коштами Фонду Порошенка для придбання українських ОВДП.

Як відомо, у лютому було введено санкції проти низки олігархів та політиків, які створювали загрозу національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України та сприяли терористичній діяльності. У тому числі, до списку увійшли Петро Порошенко, Віктор Медведчук та інші. Зокрема, Петра Порошенка звинувачували у фінансуванні терористів (купівля вугілля з ОРДЛО); торгівлі у війну з росією; спільному з Медведчуком та росіянами незаконному відчуженні нафтопроводу у держави тощо.

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