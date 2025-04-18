Березнева індексація: експерт розповів, на скільки насправді додали пенсії українцям

Навіть після березневої індексації середня пенсія в Україні продовжує залишатися вкрай низькою — 6341 гривня, або 152 долари. Водночас незважаючи на заявлену індексацію в 11,5%, насправді багато українських пенсіонерів отримали значно меншу надбавку.

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Про це повідомляє «Хвиля» з посиланням на пенсійного експерта Сергія Коробкіна, який каже, що багато українців не отримали обіцяного підвищення на 11,5% або отримали його в меншому розмірі.

За словами експерта, на 11,5% збільшується не вся пенсія, а тільки її основний розмір, а інколи це навіть не сама пенсія, а зарплата, яка підставляється формулою розрахунку. Тобто далеко не всі отримали рівно 11,5% добавки до пенсії. Зокрема, за фактичними даними, середня пенсія порівняно із січнем зросла приблизно на 9,6%, що істотно менше від заявленого показника. При цьому деякі категорії пенсіонерів взагалі не відчули підвищення.

Так, постанова про індексацію не поширюється на так звані соціальні пенсії, тобто на державну соціальну допомогу, що виплачується органами соціального захисту. Вона залишилася на рівні прожиткового мінімуму — 2361 грн, також мінімальну пенсію отримують ті, хто продовжує працювати — вона також становить 2361 грн.

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Головна проблема, за словами Сергія Коробкіна, полягає в недосконалому механізмі самої індексації. Для призначення пенсії застосовується показник середньої зарплати по Україні за 3 роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.

«За однакових умов за рівних коефіцієнтів стажу і зарплати пенсія буде більшою в того, хто пішов на пенсію пізніше», — пояснює експерт.

Для тих, хто виходить на пенсію 2025 року, застосовують показник за 2022−2024 роки — 15 057 грн. А тим, хто пішов на пенсію до 2018 року, спочатку брали всього 3764 грн. Після низки індексацій цей показник збільшили до 8913 грн, що майже вдвічі менше, ніж у нових пенсіонерів.

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Особливо гостро проблема торкнулася тих, хто вийшов на пенсію 2020 року.

«Про пенсії, призначені 2020 року, про цих пенсіонерів узагалі просто забули або вважали, що вони вже будуть проіндексовані належним чином. А цього не сталося, як кажуть, щось пішло не так», — констатує Коробкін.

Нагадаємо, у квітні деяким українським пенсіонерам теж автоматично перерахували пенсію.

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