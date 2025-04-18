Україна повернула тіла ще понад 900 загиблих воїнів (фото)

В Україну повернули тіла 909 полеглих Захисників. Про повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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Серед повернених на «на щиті» Оборонців є полеглі з: Курахівського напрямку; Покровського напрямку; Бахмутського напрямку; Вугледарського напрямку; Луганського напрямку; Запорізького напрямку; Сумського напрямку; Харківського напрямку; з моргів на території рф.

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«Полеглих Оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України. Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста. Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ», — йдеться у повідомленні.

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно Україна повернула майже 200 полонених Захисників, серед них — захисники «Азовсталі».

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