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Якщо посадите ці три рослини поряд з яблунею, про врожай яблук можете забути

16:07 18 квітня 2025
Які рослини не можна саджати біля яблуні

Досвідчені садівники, які раніше розповіли, які плодові дерева погано уживаються одне з одним, розказали, які культури не можна саджати разом з яблунею, пише На пенсії.

Так, рослиною, яка погано впливає на яблуню, є картопля. Проблема полягає в тому, що вона, як представник сімейства пасльонових, сильно виснажує ґрунт, забираючи з нього важливі речовини. Внаслідок цього яблуня зростатиме повільно. Постраждати може навіть зріле дерево. Про щедрий урожай яблук у цьому випадку можна забути.

Ще однією несприятливою для яблуні рослиною є вишня, бо вона конкурує із яблунею за ресурси. Через брак важливих поживних речовин, можна буде зібрати лише невелику кількість яблук або залишиться без них.

Ще однією несприятливою для яблуні рослиною є ялиця. Ця рослина збільшує кислотність ґрунту, що негативно вплине на здоров’я яблуні. Про щедрий урожай яблук у цьому випадку також можна забути.

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Раніше «ФАКТИ» писали, які овочі не можна висаджувати на ділянці поряд з чорнобривцями. Це може дуже погано позначитися на кількості врожаю.

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