Погані сусіди: не висаджуйте на ділянці ці овочі поряд з чорнобривцями, інакше врожаю не дочекаєтеся
Чорнобривці, які можна висаджувати на дачі вже на початку весни, не лише радують своїми цвітінням, а й відлякують деяких шкідників.
Однак не всі культури, що вирощуються на городах, добре переносять сусідство чорнобривців, пише «На пенсії».
Так, погано поряд з ними зростатиме квасоля — у рослин різні умови для гарного розвитку. Також чорнобривці, забираючи корисні речовини із ґрунту, робитимуть вразливою до шкідників капусту. Чорнобривці конкуруватимуть за поживні речовини й з помідорами. Поганими сусідами будуть вони і для перців.
Натомість чорнобривці «товаришують» з огірками, залучаючи до них запилювачів та захищаючи від попелиці та мух. Троянди можуть отримати захист від борошнистої роси та чорної плямистості, а також покращення якості ґрунту. Подібну допомогу надають чорнобривці й цибулі, відлякуючи шкідників (цибулеву міль та мух), а також покращуючи структуру ґрунту.
Також видання стверджує, що чорнобривці будуть поганими сусідами для моркви. Однак із цього приводу існують різні думки.
Корисні не тільки «живі», а й засохлі чорнобривці, які не варто викидати. Так, за їхньою допомогою можна готувати ґрунт до наступного сезону. Так, до кущі подрібнюють та прикопують на місці майбутніх грядок.
Фото Pixabay85
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