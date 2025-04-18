Можуть розраховувати на підтримку Всесвіту: у вихідні 19 — 20 квітня удача супроводжуватиме п'ять знаків Зодіаку

Фахівці в галузі Східних гороскопів склали прогноз на поточний тиждень, а астрологи назвали знаки Зодіаку, яких буде супроводжувати успіх на наступних вихідних, повідомляє slovofraza.com.

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Ці п'ять представників зодіакального кола виявляться в особливо вигідній позиції, отримавши від Всесвіту підтримку та несподівані повороти на краще.

Водолій

Водолії відчують приплив життєвої енергії. Успіх супроводжуватиме їх у справах, пов'язаних з комунікацією, покупками, а також у любовних питаннях. Їм слід дослухатися до своєї інтуїції.

Овен

Овни відчують особливе відчуття внутрішньої сили та натхнення. На них чекає приплив впевненості в собі, що допоможе впоратися зі складними завданнями. Для них головне — бути відкритими до світу, і тоді проявиться удача.

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Близнюки

Близнюки, завдяки їхній життєрадісності, зможуть залучити цікавих людей та нові враження. Цей час чудово підходить для творчих занять та обговорення нових ідей. Їм треба слухати інтуїцію — вона приверне удачу у сфері грошей чи вигідних покупок.

Терези

На Терезів чекають дуже гармонійні та душевні вихідні. Можливі несподівані візити друзів чи приємні зустрічі. Це чудовий час для розслаблення та відновлення енергії. Їхня гармонія стане магнітом для хороших подій.

Стрілець

Для Стрільців ці вихідні будуть подарунком від Всесвіту. На них чекають надихаючі ідеї, корисні зустрічі, поїздки та подорожі. Для них головне — не сидіти на місці та дати розвернутися успіху.

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Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи розповіли, як зміниться життя знаків Зодіаку під час проходження Марса сузір'ям Лева.

Фото: Pixabay

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