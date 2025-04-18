Чемпіонат України з футболу, 25-й тур, 18 — 20 квітня: результати та відеоогляди матчів, становище команд

Після догравання багатостраждального матчу «Кривбас» — «Шахтар» (1:2) у п'ятницю, 18 квітня, поєдинками у Полтаві та Києві стартує 25-й тур української футбольної прем'єр-ліги.

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Чемпіонат України. 25-й тур

18 квітня (п'ятниця)

«Ворскла» (Полтава) — «Олександрія» — 1:3 (Ндукве, 74 — Ковалець, 7, Цара, 36, 45+1).

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0:1 Ковалець (7-а хв.)

0:2 Цара (36-а хв.)

0:3 Цара (45+1-а хв.)

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1:3 Ндукве (74-а хв.)

У 25-му турі УПЛ також зіграють: 18 квітня (п'ятниця) — «Динамо» — «Оболонь» (18:00); 19 квітня (субота) — «Карпати» — «Рух» (13:00), «Лівий берег» — «Полісся» (15:30), «Шахтар» — «Колос» (18:00); 20 квітня (неділя) — «Кривбас» — «Зоря» (13:00), «Інгулець» — ЛНЗ (15:30), «Верес» — «Чорноморець» (18:00).

Становище команд:

1. «Динамо» — 60 очок (24 матчі);

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2. «Олександрія» — 57 (25);

3. «Шахтар» — 53 (24);

4. «Полісся» — 41 (24);

5. «Карпати» — 36 (24);

6. «Кривбас» — 35 (23);

7. «Верес» — 32 (24);

8. «Зоря» — 32 (23);

9. «Рух» — 30 (24);

10. ЛНЗ — 25 (24);

11. «Колос» — 24 (24);

12. «Оболонь» — 24 (24);

13. «Лівий берег» — 22 (23);

14. «Ворскла» — 21 (25);

15. «Чорноморець» — 18 (24);

16. «Інгулець» — 16 (23).

Бомбардири: 14 м'ячів — Владислав Ванат («Динамо» ); 11 — Георгій Судаков («Шахтар»), Олексій Гуцуляк («Полісся»); 10 — Олександр Філіппов («Олександрія»); 9 — Артем Бондаренко («Шахтар»), Єгор Твердохліб («Кривбас»); 8 — Петар Мічін («Зоря»); 7 — Олександр Назаренко («Полісся»), Амбросій Чачуа, Бруніньо (обидва — «Карпати»), Пилип Будківський («Зоря»); 6 — Ігор Краснопір, Ярослав Карабін (обидва — «Рух»), Віталій Буяльський («Динамо»), Хуан Безерра («Олександрія»); 5 — Олександр Зубков («Шахтар»), Мухаррем Яшарі (ЛНЗ), Микола Гайдучик, Луан (обидва — «Верес»), Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко (обидва — «Динамо»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що стали відомі півфінальні пари розіграшу Кубка України.

Фото ФК «Олександрія»

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