Чому «Нафтогаз» іноді не надає клієнтам обіцяну знижку за своєчасної оплати газу

В Україні, де нещодавно Кабмін ухвалив рішення щодо літніх цін на газ, клієнти газопостачальної компанії «Нафтогаз України» мають право на знижку в 1% від суми, необхідної до оплати за природний газ за умови оплати до 15 числа кожного місяця.

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Деякі споживачі газу скаржаться в соцмережах, що не отримують обіцяної знижки, хоча виконують вимогу з оплати газу до 15 числа кожного місяця.

У газопостачальній компанії відреагували на скарги, зазначивши, через що можуть виникати проблеми з правом на знижку. Так, для того, щоб отримати знижку 1%, клієнти мають здійснити повну оплату нарахувань за попередній місяць до 15 числа поточного місяця. При цьому важливою умовою є необхідність розрахунку через онлайн-сервіси ГК «Нафтогаз України». А саме: на сайті без реєстрації; через особистий кабінет; в чат-боті GASUA у Viber або Telegram.

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«Знижка 1% за спожитий газ надається при виконанні усіх вищезазначених умов», — додали у «Нафтогазі».

Як писали «ФАКТИ», експерти на газовому ринку впевнені, що підвищення газових тарифів для населення не за горами, особливо якщо Україна буде змушена у наступному опалювальному сезоні закуповувати газ у Європі.

Фото: Pixabay

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