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Буде круто: стало відомо, хто стане новим героєм проєкту «Холостяк»

18:58 18 квітня 2025
Новим героєм проєкту Холостяк став Тарас Цимбалюк

Канал СТБ, який завершив показ тринадцятого сезону романтичного реаліті «Холостяк» з Олександром Тереном, оголосив нового головного героя. Це вже вдруге, коли імʼя Холостяка стає відомим ще до початку зйомок. Чотирнадцятим Холостяком став популярний актор, зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» Тарас Цимбалюк.

- Ми отримували сотні повідомлень від жінок із проханнями, аби саме Тарас став наступним Холостяком, — прокоментувала вибір генеральна директорка телеканалу Людмила Семчук. — У свої 35 він має багато успішних проєктів, фільми з ним потрапляють на Netflix, а його герої стають культовими. Ми бачимо, що за брутальною зовнішністю ховається чоловік, який не втратив віри в любов і знає, чого прагне у стосунках. Вустами своїх персонажів Тарас багато разів говорив про кохання. Але цієї осені він готовий вперше не грати почуття на екрані, а зустріти ту, кому освідчиться по-справжньому.

Відомо, що Тарас Цимбалюк вже був одружений. З Тіною Антоненко він прожив чотири роки​​. Останній час він перебував у стосунках з біснес-вумен Світланою і демонстрував всі подробиці особистого життя на своїй сторінці у мережі. Тарас приймав участь у проєкті «Танці з зірками» у 2020 році в парі з Яною Заєць.

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Зараз триває прийом заявок на участь у реаліті «Холостяк», а на сторінці проєкту у соціальній мережі активно обговорюють нового героя.

- Так, братику, нарешті, знайдемо тобі наречену, — написала акторка Наталка Денисенко.

- Тарасе, думай серцем, — порадив ведучий реаліті Григорій Решетнік.

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- Ми в шоці! — реагували у мережі.

- Вау, це серйозна заявка на реабілітацію проекту Холостяк після сезону з Тереном! — зауважили шанувальники.

- Та ну, цей чувак любе лише себе… нема жодної жінки яку він полюбе більше за себе, реально Бугрімова робила найкращі проекти, зараз якась дешева мильна опера кожен сезон…, — поділилися думками.

- Це буде нереальний сезон, я сподіваюся, — прокоментували новину.

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Нагадаємо, колишня учасниця «Холостяка» вийшла заміж.

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