Буде круто: стало відомо, хто стане новим героєм проєкту «Холостяк»

Канал СТБ, який завершив показ тринадцятого сезону романтичного реаліті «Холостяк» з Олександром Тереном, оголосив нового головного героя. Це вже вдруге, коли імʼя Холостяка стає відомим ще до початку зйомок. Чотирнадцятим Холостяком став популярний актор, зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» Тарас Цимбалюк.

ВІДЕО ДНЯ

- Ми отримували сотні повідомлень від жінок із проханнями, аби саме Тарас став наступним Холостяком, — прокоментувала вибір генеральна директорка телеканалу Людмила Семчук. — У свої 35 він має багато успішних проєктів, фільми з ним потрапляють на Netflix, а його герої стають культовими. Ми бачимо, що за брутальною зовнішністю ховається чоловік, який не втратив віри в любов і знає, чого прагне у стосунках. Вустами своїх персонажів Тарас багато разів говорив про кохання. Але цієї осені він готовий вперше не грати почуття на екрані, а зустріти ту, кому освідчиться по-справжньому.

Відомо, що Тарас Цимбалюк вже був одружений. З Тіною Антоненко він прожив чотири роки​​. Останній час він перебував у стосунках з біснес-вумен Світланою і демонстрував всі подробиці особистого життя на своїй сторінці у мережі. Тарас приймав участь у проєкті «Танці з зірками» у 2020 році в парі з Яною Заєць.

РЕКЛАМА

Зараз триває прийом заявок на участь у реаліті «Холостяк», а на сторінці проєкту у соціальній мережі активно обговорюють нового героя.

- Так, братику, нарешті, знайдемо тобі наречену, — написала акторка Наталка Денисенко.

- Тарасе, думай серцем, — порадив ведучий реаліті Григорій Решетнік.

РЕКЛАМА

- Ми в шоці! — реагували у мережі.

- Вау, це серйозна заявка на реабілітацію проекту Холостяк після сезону з Тереном! — зауважили шанувальники.

- Та ну, цей чувак любе лише себе… нема жодної жінки яку він полюбе більше за себе, реально Бугрімова робила найкращі проекти, зараз якась дешева мильна опера кожен сезон…, — поділилися думками.

- Це буде нереальний сезон, я сподіваюся, — прокоментували новину.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, колишня учасниця «Холостяка» вийшла заміж.

65

Читайте нас у Facebook