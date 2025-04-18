Перед майже спекотним Великоднем Західну Україну заллють дощі: синоптики розповіли про погоду у вихідні

На вихідних по всій території України очікується літній характер погоди з високими температурними показниками та малохмарним небом. Про це розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

ВІДЕО ДНЯ

«Під впливом гребня високого тиску з південного сходу, у більшості областей України Великодні свята пройдуть в умовах теплої та сухої погоди. Лише у західній частині малорухомий атмосферний фронт стане причиною короткочасних дощів, які відзначатимуться лише в окремих районах. Температурний фон прогнозується на 4 — 6 °C вищим за кліматичну норму», — написав він.

Субота, 19 квітня:

У західних областях України місцями пройдуть невеликі та помірні дощі, в окремих населених пунктах можлива гроза. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7… +12 °С, вдень +16… +21 °С. У північній частині країни очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в діапазоні +7… +12 °С, вдень +19… +24 °С.

У центральних областях України прогнозується сонячна і тепла погода. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7… +12 °С, вдень +19… +24 °С. У південній частині країни та у Криму очікується спокійна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер переважно східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +6… +11 °С, вдень +18… +23 °С, біля узбережжя морів +13… +18 °С. У східних областях прогнозується малохмарна і тепла погода, без опадів. Вітер південно-східний, вночі 3 — 8 м/с, вдень 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі очікується +6… +11 °С, вдень +20… +25 °С.

РЕКЛАМА

Неділя, 20 квітня:

У західних областях нашої країни вночі без опадів, місцями туман. Вдень в окремих районах пройде невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура у нічний час становитиме +6… +11 °С, вдень повітря прогріється до +19… +24 °С. У північних областях очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура вночі коливатиметься в діапазоні +7… +12 °С, вдень +20… +25 °С.

У центральних областях України утримається малохмарна і тепла погода. Вітер південно-східного напрямку, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7… +12 °С, вдень +20… +25 °С. У південній частині України прогнозується переважно сонячна погода без опадів. Вітер східний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +7… +12 °С, вдень +20… +25 °С, біля узбережжя морів +15… +20 °С. У східних областях продовжиться період малохмарної та сухої погоди. Опадів не передбачається. Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с. Температура в нічний час коливатиметься в межах +7… +12 °С, вдень повітря прогріється до +21… +26 °С.

Український гідрометеорологічний центр, у свою чергу, попередив про небезпечні метеорологічні явища в Україні.

РЕКЛАМА

«19 квітня вночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень у західних областях грози; вночі та вранці в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях значні дощі. I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту», — йдеться у повідомленні.

Відома синоптикиня Наталія Діденко повідомила, що у суботу атмосферний фронт зумовить невелике зниження температури повітря та періодичні короткочасні дощі в західній частині України — там в цей день очікується +15+19 градусів.

«На решті території України втримається суха тепла та переважно сонячна погода, максимально +20+24 градуси. У Києві 19-го квітня опадів не буде, вдень +20+22 градуси. На Великдень повсюди в Україні очікується тепла погода, +20+24 градуси. Без опадів, скрізь сонячно, лише в західних областях є ймовірність невеликих дощів. У Києві 20-го квітня сонце та +20+22 градуси. Тепла погода триватиме увесь наступний тиждень. Проте зверніть увагу, що наступними вихідними, 26−27 квітня, в Україні погода зміниться, передбачаються дощі, грози та зниження температури повітря до +11+17 градусів», — написала вона.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», раніше Кібальчич прогнозував, що квітень очікується в цілому теплішим за середні багаторічні показники — на +1,5…+2,7 °С порівняно з нормою.

26

Читайте нас у Facebook