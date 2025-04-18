Частину дитячого харчування, що надійшло в Україну, Nestle відкликають для знищення: в чому причина

На Львівщині, де жителька встановила рекорд України, створивши справжній рай із понад 800 екзотів, у продуктах дитячого харчування виявили небезпечний мікротоксин охратоксин А, який може викликати гостре отруєння та ураження нирок. Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Львівській області.

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«У зв’язку із повідомленням, отриманим через систему швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів RASFF стосовно виявлення охратоксину А в дитячому харчуванні, яке експортувалось з Фінляндської Республіки (виробник: Suomen Nestle Оy) до України (отримувачі: ТОВ «НЕСТЛЕ УКРАЇНА), спеціалісти Львівського міського управління провели позаплановий захід державного контролю (інспектування) у сфері безпечності та якості харчових продуктів складських потужностей ТОВ «НЕСТЛЕ УКРАЇНА». За результатами позапланового заходу державного контролю (інспектування) встановлено, що зазначений харчовий продукт «Пюре овоче-м'ясне Gerber iз шматочками «Обід по-італійськи» для дітей із 10 місяців. Стерилізоване» (партія № 4 304 012 001 з терміном придатності до 30.10.2026 та партія № 5 029 012 001 з терміном придатності до 29.01.2027), реалізовано операторам ринку на території України», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що Головним управлінням Держпродспоживслужби у Львівській області винесено рішення про відкликання та вилучення з обігу для подальшого знищення харчового продукту, а саме «Пюре овоче-м'ясне Gerber із шматочками „Обід по-італійськи“ для дітей із 10 місяців. Стерилізоване».

Як писали «ФАКТИ», фрукти та овочі — найздоровіша їжа, яка сприяє схудненню та є основою багатьох визнаних дієт. Проте виявляється, що деякі з них можуть виявитися досить небезпечними або принаймні проблемними для здоров'я.

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