Не всім можна їсти ці овочі та фрукти: деякі можуть виявитися небезпечними для здоров’я

Фрукти та овочі — найздоровіша їжа, яка сприяє схудненню та є основою багатьох визнаних дієт. Проте виявляється, що деякі з них можуть виявитися досить небезпечними або принаймні проблемними для здоров'я, пише видання Onet. Найчастіше причиною неприємних наслідків стає не різновид овочів або фруктів, а їхня кількість. Переборщити дуже легко, особливо якщо ви любитель великої кількості соків. Надмірне вживання овочів і фруктів може призвести до запалення кишківника або алергічної реакції. В основному це стосується сирих овочів і фруктів.

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Ніколи не поєднуйте вживання грейпфрута або грейпфрутового соку з прийманням ліків. Це може уповільнити метаболізм деяких речовин. Також не рекомендується вживати цей фрукт під час хімієтерапії.

При алергії потрібно бути обережним з певними продуктами. До фруктів, які найчастіше викликають алергічні реакції, відносяться полуниця, суниця, черешня і персик. Овочі, які найчастіше викликають проблеми у алергіків: помідори, селера, горох, сочевиця та морква.

Сирі фрукти або овочі можуть бути дуже набридливими для тих, хто страждає від синдрому подразненого кишківника. Чим більше в продукті клітковини, тим більше ризик виникнення неприємних симптомів.

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Деяка картопля може містити більше соланіну, речовини, яка викликає симптоми харчового отруєння. Найчастіше картопля з більшою кількістю цієї сполуки має зелені плями.

Оксалати містяться насамперед у щавлі, ревені та шпинаті, а також у міцних каві та чаї. Ці сполуки є розчинними натрієвими та калієвими солями. Їх надлишок може послабити стан кісток і зубів і сприяти утворенню каменів у нирках. Краще не перестаратися, якщо у вас проблеми з нирками або кістками.

Велика кількість лектину — речовини, яка зв’язує вуглеводи в клітинних мембранах — міститься майже у всіх овочах, але найбільше в овочах родини пасльонових (помідори, перець). На думку експертів, особливо варто уникати помідорів людям з аутоімунними захворюваннями, хворобами щитоподібної залози та суглобів. Однак не варто їх демонізувати, в більшості випадків вони приносять більше користі, ніж шкоди. Якщо ви підозрюєте, що помідори негативно впливають на ваш організм, спробуйте на час виключити їх і подивіться, чи зникнуть симптоми.

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Стакан яблучного соку може бути корисним для вашого здоров’я, але якщо ви не будете пити його в помірних кількостях, у вас може початися діарея.

Додамо, що декому слід уникати авокадо або споживати з обережністю.

На жаль, часто люди купують овочі та фрукти, які ніяк не можна назвати екологічними. Наприклад ті, які продаються на стихійних базарах біля задимлених трас.

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