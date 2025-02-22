Дружина футболіста збірної України чекає на другу дитину (відео)
Футболіст «Дженоа» та збірної України Руслан Малиновський, якого коментатор обізвав росіянином, незабаром стане батьком вдруге.
На спільній з дружиною сторінці в Instagram 31-річний півзахисник, котрий тільки-но оговтався від серйозної травми, опублікував відео, на якому Роксана демонструє фотографію з ультразвукового дослідження.
«Ми чекаємо на тебе», — написала пара.
Нагадаємо, що колишній гравець «Генка», «Аталанти» та «Марселя», який грає за «Дженоа» з 2023 року, познайомився з майбутньою дружиною під час виступів за «Севастополь». У 2017-му пара зіграла весілля в Празі. А восени 2019 року у їхній родині народилася дочка Олівія.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної України Віталій Миколенко повідомив про вагітність дружини.
Фото Instagram140
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