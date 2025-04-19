Колишній футболіст «Монако» та збірної Хорватії, який переміг рак, загинув у ДТП (фото)

Ексфутболіст збірної Хорватії Нікола Покривач загинув у автомобільній аварії у віці 39 років, повідомляє офіційний сайт Хорватського футбольного союзу. Раніше не стало колишнього футболіста збірної ПАР, який загинув разом із матір'ю дорогою на похорон.

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Аварія за участю чотирьох автомобілів сталася напередодні увечері на окружній дорозі міста Карловац. Внаслідок ДТП загинули двоє людей, зокрема Покривач, який повертався з тренування в клубі одного з нижчих дивізіонів «Войніч», за який він грав. Ще троє опинилися у лікарні.

«Коли я почув цю новину, я почав пошук на порталах, сподіваючись знайти інформацію про те, що це помилка, — цитує кума Покривача, ексфутболіста київського „Динамо“ Йєрко Лєко Večernji list. — Ми були разом все життя, Нікола — хрещений батько мого сина, і після всього, що він пережив у своєму житті, несправедливо, що він пішов у такий спосіб. Я пам'ятатиму його за чудові речі, зараз важко знайти слова втіхи. Я знаю, як він любив свою дочку Ніку, і як багато вона для нього означала. Я навіть не можу уявити, що вона зараз відчуває. Жах, неймовірна трагедія».

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Нікола Покривач та Йєрко Лєко

За роки кар'єри півзахисник Нікола Покривач виступав за загребське «Динамо» (разом із легендарним Лукою Модричем), «Рієку», «Монако», «Зальцбург», «Славен Белупо», «Вартекс» та карагандинський «Шахтар». Він — чотириразовий чемпіон Хорватії та п'ятиразовий володар Кубка країни, а також чемпіон Австрії. У складі збірної Хорватії футболіст провів 15 матчів, взявши участь зокрема в Євро-2008.

У складі збірної Хорватії півзахисник провів 15 поєдинків

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2015 року у Покривача діагностували лімфому Ходжкіна (рак лімфотичних вузлів). Футболіст зміг перемогти страшну недугу. У 2016 та 2017 роках хвороба поверталася знову, але Нікола не здався і зумів повністю одужати.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що учасник двох чемпіонатів світу з футболу загинув у ДТП.

Фото Pixsell

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