В Києві протестували проти ЛГБТ-фестивалю: все завершилося бійкою (відео)
Після невдачі торішнього «КиївПрайду» в столиці провалився ще один захід, запланований представниками ЛГБТ-спільноти.
Йдеться про фестиваль Sunny Bunny, на якому сталася бійка між радикальними активістами за традиційні цінності та поліцією.
Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.
Сутичка сталася між поліцейськими та представниками організації «Права молодь», які протестували проти ЛГБТК+ кінофестивалю Sunny bunny.
Як відомо, активісти правих спілок планували провести акцію протесту проти показу кінопрограми «Квірчик», що, за їхніми словами, пропагує ЛГБТ-цінності серед неповнолітніх.
Як повідомляють в мережі, десятки поліцейських та автозаків були розгорнуті для запобігання порушенням громадського порядку. А близько 30 молодиків було запрошено до райвідділку для перевірки.
Організатори протесту заявили, що їх акція була мирною, а учасники неозброєними та не проявляли агресію.
Крім того, представники організації заявили, що нібито з метою деанонімізації та переслідування учасників протесту, члени організації «Пряма Дія», які перебували біля поліцейського відділку фотографували затриманих та осіб, що намагались їм допомогти.
Водночас нагадаємо, що комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав законопроєкт № 9103 про цивільні партнерства. Його рекомендували до ухвалення у першому читанні.139
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