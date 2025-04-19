40.86 / 41.49 46.54 / 47.31
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

В Києві протестували проти ЛГБТ-фестивалю: все завершилося бійкою (відео)

19:01 19 квітня 2025
Сутичка біля київського кінотеатру «Жовтень», фото скриншот відео

Після невдачі торішнього «КиївПрайду» в столиці провалився ще один захід, запланований представниками ЛГБТ-спільноти.

Йдеться про фестиваль Sunny Bunny, на якому сталася бійка між радикальними активістами за традиційні цінності та поліцією.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

Сутичка сталася між поліцейськими та представниками організації «Права молодь», які протестували проти ЛГБТК+ кінофестивалю Sunny bunny.

Як відомо, активісти правих спілок планували провести акцію протесту проти показу кінопрограми «Квірчик», що, за їхніми словами, пропагує ЛГБТ-цінності серед неповнолітніх.

Як повідомляють в мережі, десятки поліцейських та автозаків були розгорнуті для запобігання порушенням громадського порядку. А близько 30 молодиків було запрошено до райвідділку для перевірки.

Організатори протесту заявили, що їх акція була мирною, а учасники неозброєними та не проявляли агресію.

Крім того, представники організації заявили, що нібито з метою деанонімізації та переслідування учасників протесту, члени організації «Пряма Дія», які перебували біля поліцейського відділку фотографували затриманих та осіб, що намагались їм допомогти.

РЕКЛАМА

Водночас нагадаємо, що комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав законопроєкт № 9103 про цивільні партнерства. Його рекомендували до ухвалення у першому читанні.

РЕКЛАМА

139

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Підготовка до обробки рослин. Фото скрін відео

Після холодів почав жовтіти часник: аграрій з Київщини дав пораду, як зробити його знову зеленим

Карти Таро, фото з відкритих джерел

Стрільцям — «Туз Мечів», Водоліям — «Лицар Кубків», а Дівам — «Мир»: Таро-прогноз та поради карт на 20 квітня

Грядка з молодою морквою. Фото Pixabay

Зробіть так, і морква зійде швидко і дружно: фахівець поділився корисними порадами

принцеса Кейт

Знайшла своє укриття: як принцеса Кейт проводить великодні канікули зі своєю родиною

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту