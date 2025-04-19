В Києві протестували проти ЛГБТ-фестивалю: все завершилося бійкою (відео)

Після невдачі торішнього «КиївПрайду» в столиці провалився ще один захід, запланований представниками ЛГБТ-спільноти.

Йдеться про фестиваль Sunny Bunny, на якому сталася бійка між радикальними активістами за традиційні цінності та поліцією.



Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.



Сутичка сталася між поліцейськими та представниками організації «Права молодь», які протестували проти ЛГБТК+ кінофестивалю Sunny bunny.

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Як відомо, активісти правих спілок планували провести акцію протесту проти показу кінопрограми «Квірчик», що, за їхніми словами, пропагує ЛГБТ-цінності серед неповнолітніх.

Як повідомляють в мережі, десятки поліцейських та автозаків були розгорнуті для запобігання порушенням громадського порядку. А близько 30 молодиків було запрошено до райвідділку для перевірки.



Організатори протесту заявили, що їх акція була мирною, а учасники неозброєними та не проявляли агресію.



Крім того, представники організації заявили, що нібито з метою деанонімізації та переслідування учасників протесту, члени організації «Пряма Дія», які перебували біля поліцейського відділку фотографували затриманих та осіб, що намагались їм допомогти.

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Водночас нагадаємо, що комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав законопроєкт № 9103 про цивільні партнерства. Його рекомендували до ухвалення у першому читанні.

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