«Гомосексуальність — не хвороба»: комітет Ради дав зелене світло скандальному законопроєкту про «цивільні партнерства»
Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав законопроєкт № 9103 про цивільні партнерства. Про це повідомив один з ініціаторів законопроєкту — народний депутат Дмитро Гурін, пише «УП. Життя».
Члени комітету з питань здоров’я нації рекомендували законопроєкт до ухвалення у першому читанні.
«Автори законопроєкту постійно зіштовхуються з позицією депутатів, нібито „одностатеві сімʼї — це ненормально“. Комітет з питань здоров’я нації — це саме той комітет, у сферу діяльності якого входить оцінка „нормальності“ будь-чого з погляду медичної науки. Гомосексуальність не є хворобою чи розладом. Різні види сексуальності є частиною великої та різноманітної медичної норми, тому право на сімʼю не може залежати від сексуальної орієнтації», — наголосив нардеп.
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Нагадаємо, у березні 2023 року депутатка Інна Совсун подала у Верховну Раду законопроєкт про цивільні (реєстровані) партнерства. Він передбачає офіційну реєстрацію партнерств, яка має бути доступною для різностатевих і одностатевих пар.
Згідно із законопроєктом, цивільні партнери прирівнюються до близьких родичів. Вони мають майнові та спадкові права, соціальний захист, однак не можуть усиновлювати дітей і брати над ними опіку.
Як писали «ФАКТИ», нещодавно ще одна європейська країна легалізувала одностатеві шлюби.79
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