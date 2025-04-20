Коли одного лише «Резерв+» мало: у якому разі документ в додатку не має юридичної сили

Мобілізаційне законодавство України передбачає низку штрафних санкцій, які застосовуються до ухилянтів чи військовозобов'язаних, які порушують правила військового обліку. Юрист пояснив, що можуть виписати штраф чоловіку призовного віку, у якого з собою немає паперових документів, але є документ у застоснуку «Резерв+».

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«Під час дії воєнного стану є обов'язок мати з собою військово-обліковий документ і пред'являти його на вимогу як поліції, так і представників ТЦК, — зазначив в ефірі „Українського радіо“ адвокат Роман Кичко. — І немає значення, який це документ: паперовий чи електронний. Адже законодавством вони прирівняні, і вони мають однакову юридичну силу».

Втім, він визнав існування практики, коли ТЦК штрафували людей за нібито не пред'явлення військово-облікового документу. Але такі штрафи скасовувалися судами, якщо встановлювалося, що у чоловіка був встановлений застосунок і дані в ньому були оновлені згідно із вимогами законодавства.

«Військово-обліковим документом у мобільному додатку вважається тільки той, який має qr-код, який можна зчитати. Якщо у вас в „Резерв+“ міститься відмітка „не на обліку“ чи „дані неповні“ — це не військово-обліковий документ. Бо він не формується з qr-кодом. Він означатиме, що ви фактично не на обліку в ТЦК», — пояснив адвокат.

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Нагадаємо, що нещодавно президент підписав закон, який передбачає знижку в 50% у разі добровільної сплати штрафу від ТЦК, а також закриття адміністративних проваджень за порушення військового обліку стосовно тих чоловіків, які добровільно підуть в армію.

Фото із соцмережі

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