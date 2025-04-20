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Суспільство та люди

Коли одного лише «Резерв+» мало: у якому разі документ в додатку не має юридичної сили

13:09 20 квітня 2025
Військово-обліковий документ у «Резерв+» має бути з QR-кодом. Фото із соцмереж

Мобілізаційне законодавство України передбачає низку штрафних санкцій, які застосовуються до ухилянтів чи військовозобов'язаних, які порушують правила військового обліку. Юрист пояснив, що можуть виписати штраф чоловіку призовного віку, у якого з собою немає паперових документів, але є документ у застоснуку «Резерв+».

«Під час дії воєнного стану є обов'язок мати з собою військово-обліковий документ і пред'являти його на вимогу як поліції, так і представників ТЦК, — зазначив в ефірі „Українського радіоадвокат Роман Кичко. — І немає значення, який це документ: паперовий чи електронний. Адже законодавством вони прирівняні, і вони мають однакову юридичну силу».

Втім, він визнав існування практики, коли ТЦК штрафували людей за нібито не пред'явлення військово-облікового документу. Але такі штрафи скасовувалися судами, якщо встановлювалося, що у чоловіка був встановлений застосунок і дані в ньому були оновлені згідно із вимогами законодавства.

«Військово-обліковим документом у мобільному додатку вважається тільки той, який має qr-код, який можна зчитати. Якщо у вас в „Резерв+“ міститься відмітка „не на обліку“ чи „дані неповні“ — це не військово-обліковий документ. Бо він не формується з qr-кодом. Він означатиме, що ви фактично не на обліку в ТЦК», — пояснив адвокат.

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Нагадаємо, що нещодавно президент підписав закон, який передбачає знижку в 50% у разі добровільної сплати штрафу від ТЦК, а також закриття адміністративних проваджень за порушення військового обліку стосовно тих чоловіків, які добровільно підуть в армію.

Фото із соцмережі

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